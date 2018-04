Die Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 Military-Grade Festplatte

Die Apacer AC631 USB 3.1 Gen 1 Military-Grade schockresistente tragbare Festplatte bringt die Datensicherheit auf ein neues Level. Sie ist nach Militärstandards getestet worden und hat darüber hinaus diverse internationale Sicherheitszertifikate erhalten. Darüber hinaus wurde die AC631 als eines von mehreren Tausend Produkten mit dem Taiwan Excellence 2018 Award ausgezeichnet. Mit seiner vollständig abgedichteten Struktur und dem schützenden Gummirahmen hat die AC631 den Falltest nach US-Militärstandard bestanden und ist nach IP55 für staubdichte und wasserfeste Funktionen zertifiziert, wobei die gespeicherten Daten stets sicher aufbewahrt werden. Zusätzlich ist das kratzfeste Gehäuse mit einer Kabelhalterung ausgestattet, wodurch die gesamte Einheit sauber und schlank gehalten wird. Mit dem ganzheitlichen Schutz der AC631 kannst du dich auch auf Reisen zurücklehnen ohne dir Sorgen um wertvolle Erinnerungen machen zu müssen.

Vollversiegelte Struktur bringt dreifachen Schutz

Dank der digitalen Fototechnik, können Fotos direkt auf Reisen oder beim Sport aufgenommen werden. Wie auch immer, die wertvollen Daten könnten dabei durch Vibrationen, Hinfallen, Staub oder Wasser beschädigt werden. Doch anstatt sich vorsichtig um den Schutz der eigenen Daten zu kümmern, übernimmt dies zukünftig die AC631 für dich.

Als das neuste Modell an tragbaren Festplatten von Apacer hat die AC631 erfolgreich den MIL-STD-810G 516.6 Procedure IV (Falltest) bestanden. Das heißt, wenn die Festplatte einmal versehentlich fallen gelassen wird, garantiert die Festplatte einen Schutz bei einem Fall aus bis zu etwa 1,2 Metern. Außerdem, durch ihre vollversiegelte Struktur, ist die AC631 IP55-zertifiziert, sodass diese Spritzwasser oder Staub widerstehen kann.

Schutzgummistruktur und praktisches Kabelmanagement

Der starke Schutz der AC631 wird durch einen einzigen durchgehenden Gummirahmen ermöglicht, der vom Inneren bis um das Äußere reicht. Es funktioniert wie ein starker Puffer, der in der Lage ist Stöße und Vibrationen beispielsweise während eines Falls abzufedern. Überall auf der graphitschwarzen Oberfläche, die 3D-texturiert ist, ist das Gerät mit kobaltblauen Zierstreifen versehen. Das Gerät ist nicht nur sportlich, sondern auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Fingerabdrücke, wodurch Reibungsschäden effektiv reduziert werden. Das durchdachte Design ist speziell für die einfache Aufbewahrung von Kabeln ausgelegt und hält das Kabel ordentlich verstaut, wenn es nicht benutzt wird.

Haltbarer USB Type-A Female Konnektor

Die AC631 besitzt eine USB Type-A Female Schnittstelle, die nachweislich eine lange Haltbarkeit von 10000 Steckzyklen übersteht. Ausgestattet mit der USB 3.1 Gen 1 High-Speed-Schnittstelle hat die AC631 eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s, um große Video- oder Sounddateien effizient zu verarbeiten. Sie ist in den Größen von 1TB und 2TB erhältlich;

Letztere Modellvariante kann bis zu 1 Million Fotos, eine halbe Million mp3-Musikdateien oder 833 Stunden Full-HD-Videos speichern. Mit der AC631 als Datenwächter, kannst du deine Reise ohne Sorgen genießen.