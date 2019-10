Die Age of Nagual-Erweiterung kommt für den Shooter – Cuisine Royale

Gaijin Entertainment und Darkflow Software freuen sich bekanntgeben zu können, dass es ein großes Content-Update für CUISINE ROYALE, den brutalen Free2Play Multiplayer-Shooter auf PC und Xbox One, geben wird. ‚Weird West: Age of Nagual‘ bringt nicht nur eine riesige, neue Karte ins Spiel, einen neuen spielbaren Charakter mit einzigartigen Fähigkeiten, sondern auch unzählige neue Waffen, Gegenstände und Skills. Weiterhin gibt es einige drastische Spielupdates für unterschiedliche Gameplay-Mechaniken, die auf Basis von Spielerfeedback entwickelt wurden.

Obwohl realistische Nahkampfwaffen und Feuerwaffen aller Art weiterhin die Basis im Kampf gegen die Gegner in CUISINE ROYALE sind, kann man jetzt die eigenen Fähigkeiten im Kampf mit übernatürlichen Kräften und mystischen Ritualen verbessern. Die Revolverheldin Annie kann jetzt die Zeit verlangsamen, die allererste Integration von Bullet-Time-Mechaniken in einem Multiplayer-Shooter. In CUISINE ROYALE erlaubt es diese Mechanik, die lange als unmöglich in einem Online-Game zu implementieren galt, die Zeit um den eigenen Charakter herum zu verlangsamen während alle anderen Spieler mit normaler Geschwindigkeit weiterspielen. Daraus entstehen verschiedene Zeitlinien, die wieder zusammengeführt werden, sobald Annie in die normale Geschwindigkeit zurückwechselt. Um zu sehen, wie dieses Paradoxon funktioniert, muss man es selbst sehen. Das ist aber längst nicht die einzige neue, coole Superkraft in CUISINE ROYALE: Ein weiterer Charakter namens Clyde kann seine tierische Seite entfesseln und so in einen Blutrausch verfallen und der neue Charakter Ocelot kann sich auf der Karte unsichtbar bewegen indem er sich temporär in eine versteckte Geisterdimension versetzt. Andere Zauber und Rituale, die die Spieler nutzen können, sind zum Beispiel ein Portal, das es erlaubt, sofort von Punkt zu Punkt auf der Karte zu springen oder die Zombie-Apokalypse, die eine Horde untoter Monster auf die Karte holt.

Die neue Karte Mexico ist etwa vier Mal so groß wie die vorherige Map von CUISINE ROYALE und passt perfekt zu den brutalen Schlachten, die dort stattfinden werden. Die Spieler werden auf riesigen Hügelketten, an Flüssen, in mehrstöckigen Gebäuden und sogar bei den Pyramiden kämpfen. Da freut man sich natürlich, wenn man ein Jetpack findet, um schnell große Entfernungen zu überbrücken und die Gegner zu überraschen. Einige Elemente der Karte sind zerstörbar, was die Zerstörung einer Brücke zum perfekten Ausgangspunkt für einen Hinterhalt macht. Die Spieler können zusätzlich goldene Aztekenmünzen auf der Karte finden und mit ihnen an zufällig erscheinenden Spielautomaten spielen. Dort gibt es manchmal Waffen, Rüstungen oder andere Gegenstände zu gewinnen – inklusive schon gezündeter Handgranaten, man muss also vorsichtig sein! Aztekenmünzen können nur im aktuellen Match genutzt werden und sind nicht für Echtgeld erhältlich.

Nutzt Schwerter oder massive Äxte, um mit Nahkampfattacken zu punkten, versetzt eure Gegner mit einer gut platzierten Granate in Angst und Schrecken oder setzt sie über weite Entfernungen mit einem Scharfschützengewehr außer Gefecht. Ob ihr dazu auch noch dämonische Fallen oder Magie nutzt, bleibt euch überlassen – es gibt eine praktisch unendliche Palette an Möglichkeiten, um ein Match in CUISINE ROYALE zu einer unvergesslichen Erfahrung zu machen. Spieler, die das zur ‚Weird West‘-Saison gehörende „Weird West Stories Book“-DLC besitzen, bekommen einige Boni dazu, unter anderem einige kosmetische Gegenstände und früheren Zugang zum neuen Character Ocelot. Dennoch gibt es keinerlei Vorteile im Spiel gegenüber Spielern, die CUISINE ROYALE komplett kostenlos genießen wollen.