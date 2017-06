Die E3 ist nun schon einige Tage beendet und hat nicht nur bei uns bleibende Eindrücke hinterlassen. Bevor nun mit der Gamescom demnächst die nächste große Videospiele-Messe bei uns vor der Tür ansteht, wollen wir nochmal auf die E3 zurückblicken. Es wurden etliche neue Spiele mit brachialen Trailern angekündigt und am Ende wussten wir gar nicht mehr so recht, was wir eigentlich am spannendsten fanden.

Wir wollten an dieser Stelle einfach mal wissen, welche Trailer wohl am meisten auf Youtube geklickt worden sind. Schließlich kann man aus den Klickzahlen ein ganz gutes Stimmungsbarometer machen. Als Kriterium nehmen wir die Klickzahlen genau 48 Stunden nach der Veröffentlichung des Trailers.

Hier sind sie nun, die 10 meistgeklickten E3 Trailer 2017.

Platz 10: Anthem (ca. 670.000 Klicks nach 48h)

Platz 9: Metro Exodus (ca. 700.00 Klicks nach 48h)

Platz 8: Crackdown 3 (ca. 800.000 Klicks nach 48h)

Platz 7: Monster Hunter World (ca. 880.000 Klicks nach 48h)

Platz 6: God Of War (ca. 882.000 Klicks nach 48h)

Platz 5: Wolfenstein: The New Colossus (ca. 1 Millionen Klicks nach 48h)

