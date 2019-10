Diablo 4 wurde geleakt: Artbook erwähnt Teil 4

Diablo IV wurde wohl nach vielen Spekulationen offiziell bestätigt! Allerdings sicher nicht so wie es sich Blizzard gerne gewünscht hätte. In einer Werbeanzeige für den neuen Bildband „The Art of Diablo“ kann man folgenden Text lesen:

„Mit über 500 Artworks aus Diablo, Diablo II, Diablo III und Diablo IV präsentiert dieses Buch zahlreiche bemerkenswerte Kunstwerke, die für das ikonische Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment kreiert wurden, das Generationen von Fans ewig währende Albträume beschert hat. „

Das Buch wurde vom Blizzard-Internen Senior Writer Robert Brooks verfasst, das es sich dabei um einen Schreibfehler handelt ist sehr unwahrscheinlich. Das Bildband soll nach der Blizzcon 2019 erscheinen, eine Ankündigung von Diablo IV ist dort jetzt also sehr wahrscheinlich. Blizzard hat da auch einiges wieder gut zu machen, so ist das Diablo Imortal Fiasko einigen Fans sauer aufgestoßen und immerhin gab es ja schon auf der letztjährigen Blizzcon die Aussage, das mehrere Diablo Projekte in Arbeit sind.