Deutschlands erste FearCon – Halloween feiern mit Hollywoodstars

Halloween war gestern! Mit der FearCon erwartet die Besucher eine neue schaurige Horror Convention aus dem namhaften Hause der FedCon GmbH.

Vom 20. bis 22. Oktober 2017 startet im Bonner Maritim Hotel die FearCon mit bekannten Schauspielern aus dem Horror Genre. Passend zum Thema wird es ein großes Haunted House geben, in dem wir unseren Besuchern mit gruseligen Wesen aus dem Schattenreich das Fürchten lehren.

Die FearCon bietet ein ganzes Wochenende lang Attraktionen, Vorträge, Lesungen, Workshops, einen großen Händlerbereich und Partys. Auf dem Vampirball und dem Zombie-Fest können die Besucher ihrer Kreativität bei der Wahl der Kostüme freien Lauf lassen und die Nacht zum Tag machen.

Durch das Programm, als Mistress of Ceremonies, führt keine Geringere als Höllengöttin Glory (Clare Kramer) aus Buffy. Zum Launch der Webseite präsentieren wir euch den Candyman (Tony Todd), Margot Kidder (Amityville Horror, DJ Qualls (Z Nation), Patricia Quinn (Rocky Horror Show), William Sadler (From Dusk Till Dawn), Keith Allan (Z Nation), Michael Bailey Smith (The Hills Have Eyes), Oded Fehr (Resident Evil) und Michael Mundy (The Walking Dead), die mit uns ein schaurig-schönes Wochenende verbringen werden.

Tickets sowie weitere Informationen, Gästelisten, Vortragende, Workshops, Ticketpreise, und vieles andere mehr stehen online unter www.fearcon.de bereit.