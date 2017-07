Destiny 2 – Trailer zur offenen Beta veröffentlicht

In diesem Monate starten für Destiny 2 sowohl die geschlossene, als auch die offene Beta für Gamer an Playstation 4 und Xbox One. Infos zur PC-Version folgen noch laut Activision und Bungie. Vorbesteller von Destiny 2 erhalten ab dem 18. Juli (PS4) bzw. 19. Juli (Xbox One) den Zugang und können an der closed Beta teilnehmen, während alle anderen Spieler die open Beta ab dem 21. Juli dann ebenfalls joinen dürfen.

Inhalt beider Betas wird die Eröffnungsmission von Destiny 2 sein. Sowohl komperativ, als auch kooperativ in einem Strike für bis zu 3 Spieler, darf das Spiel dann auf Herz und Nieren geprüft werden. Die Codes zur geschlossenen Beta werden im Spielerkonto hinterlegt und müssen dann unter folgendem Link eingelöst werden: Link