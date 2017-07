Destiny 2 – Beta verlängert

Die Beta von Destiny 2 lief am Wochenende auf Hochtouren. Wie Bungie nun bekannt gab, hat man kurzfristig die Beta-Phase verlängert.

Auf Twitter gab Bungie nämlich bekannt:

The Destiny 2 Open Beta has been extended through Tuesday 7/25 for additional service testing. Expected completion is 6 PM PDT

Den Tweet findet ihr hier. Das heißt, dass die Beta um 2 Tage verlängert wurde und unserer Zeit nach dann am Mittwoch gegen 3:00 enden wird. Destiny 2 erscheint am 6. September für Playstation 4 und Xbox One, wogegen die PC-Fassung kurz darauf am 24. Oktober folgt.