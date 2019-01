ONE Passion, Create Something Amazing

Der neue kompakte Workstation-PC CORSAIR ONE PRO i180

Der brandneue kompakte Workstation-PC von CORSAIR hat auf der CES seinen ersten Auftritt neben dem CORSAIR ONE i160 und dem i140

CORSAIR, ein weltweit führender Anbieter von Gaming-Peripherie und Komponenten für Enthusiasten, hat heute die Einführung einer neuen Serie der preisgekrönten CORSAIR ONE All-in-One-PCs mit dem immens leistungsstarken CORSAIR ONE PRO i180 als Speerspitze angekündigt. Der Preisträger des CES 2019 Innovation Award, der CORSAIR ONE PRO i180, wurde in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt und übertrifft die Anforderungen der anspruchsvollsten Content Creator. Mit einem flüssigkeitsgekühlten Intel Core i9-9920X 12-Kern-Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX™ 2080 Ti als Grafikkarte bietet der CORSAIR ONE PRO i180 die Leistung einer vollwertigen Workstation in kleinem Formfaktor. Er benötigt weniger als ein Drittel des Platzes größerer herkömmlicher PCs mit vergleichbarer Leistung. Zusammen mit dem CORSAIR ONE i160 und dem CORSAIR ONE i140 mit identischem Innenaufbau und kompakten Formfaktor definieren die neuen Serien CORSAIR ONE und CORSAIR ONE PRO wieder einmal neu, wie kompakt, elegant und leistungsstark ein PC sein kann.

Der gemeinsam mit Intel entwickelte CORSAIR ONE PRO i180 in einem Gunmetal-Gehäuse aus 2 mm starkem glasperlengestrahltem Flugzeugaluminium erfüllt trotz der kompakten Größe leistungstechnisch alle Anforderungen von professionellen Anwendern wie Spieleentwicklern oder Video-Editoren. Der 12-Kern-Prozessor bietet mit 24 Threads eine unglaubliche Leistung bei Taktraten von bis zu 4,5 GHz. Die GeForce RTX 2080 Ti-GPU sorgt für bahnbrechende Grafikdarstellung und Raytracing in Echtzeit. Mit diesen Komponenten ist der CORSAIR ONE PRO i180 den anspruchsvollsten Anwendungen von heute, wie Videokodierung, Fotobearbeitung und 3D-Rendering, mehr als gewachsen. Mit 32 GB DDR4-Quad-Channel-Arbeitsspeicher von CORSAIR, Unterstützung von 4K-Monitoren und VR, 960 GB M.2-Hochgeschwindigkeits-SSD-Speicher sowie 2 TB an HDD-Kapazität verfügt das System über alle Komponenten, die professionelle Anwender benötigen, um Großartiges zu erschaffen.

Ein komplett neu entworfenes internes Layout sorgt im Zusammenspiel mit einer patentierten konvektionsunterstützten Flüssigkeitskühlung für Prozessor und Grafikkarte dafür, dass warme Luft durch eine Öffnung an der Oberseite des Gehäuses abgeführt wird, sodass der CORSAIR ONE PRO i180 entstehende Abwärme aus dem kompakten Innenraum mit 12 Litern Volumen besonders effizient abführen kann. Der CORSAIR ONE PRO i180 ist kleiner als ein Rucksack und findet so Platz auf Ihrem Schreibtisch anstatt darunter. In das Gehäuse integrierte RGB-Lichtröhren unterstreichen den individuellen Stil des Systems und arbeiten mit der CORSAIR iCUE-Software zusammen, um sich in die vollständig anpassbare Echtzeit-Systemüberwachung einzufügen.

Auch der neue CORSAIR ONE i160 und der neue CORSAIR ONE i140 haben ihr Debut auf der CES 2019. Sie ergänzen die CORSAIR ONE-Serie um die neueste Hardware und erschließen eine neue Welt der Gaming-Performance. In markantem Schwarz und mit dem kompletten internen Neudesign des CORSAIR ONE PRO bieten beide PCs die Leistung, die ein hochmoderner Gaming-PC benötigt. Im CORSAIR ONE i160 arbeiten ein Intel Core i9-9900K-Prozessor und eine GeForce RTX 2080 Ti-Grafikkarte, während im CORSAIR ONE i140 ein Intel Core i7-9700K-Prozessor und eine GeForce RTX 2080-Grafikkarte ihren Dienst verrichten. Beide Modell verfügen über eine Flüssigkeitskühlung für Prozessor und Grafikkarte. Mit 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher von CORSAIR, Unterstützung für mehrere Monitore und VR, 480 GB M.2-Hochgeschwindigkeits-SSD-Speicher und 2 TB HDD-Kapazität bieten beide Modelle der Reihe CORSAIR ONE genug Leistung für die anspruchsvollsten Spiele von heute auf den höchsten Einstellungen.

Während der neue CORSAIR ONE PRO i180 die erste Wahl für Content Creators sein sollte, die nach einer leistungsstarken und kompakten Workstation suchen, legen der CORSAIR ONE i160 und i140 die Messlatte für hochperformante Gaming-Systeme höher. Die CORSAIR ONE-Serie definiert damit wieder einmal neu, was Sie von Ihrem PC erwarten können.

Verfügbarkeit, Garantie und Preise

Der CORSAIR ONE i140 ist ab sofort im CORSAIR-Webstore in Nordamerika erhältlich. Der CORSAIR ONE i160 und der CORSAIR ONE PRO i180 sind ab Anfang 2019 im CORSAIR-Webstore erhältlich. Alle drei Systeme sind im weiteren Verlauf des Jahres 2019 weltweit bei allen Vertriebs- und Fachhändlern von CORSAIR erhältlich.

Der CORSAIR ONE PRO i180, der CORSAIR ONE i160 und der CORSAIR ONE i140 sind durch eine zweijährige Garantie und das weltweite CORSAIR-Netzwerk für Kundenservice und technischen Support abgesichert.

Aktuelle Preisinformationen zum CORSAIR ONE PRO i180, CORSAIR ONE i160 und CORSAIR ONE i140 erhalten Sie auf der CORSAIR-Website oder bei Ihrem lokalen CORSAIR-Vertriebs- oder PR-Mitarbeiter.

Webseiten

Weitere Informationen zum CORSAIR ONE PRO i180, CORSAIR ONE i160 und CORSAIR ONE i140 finden Sie im Internet unter:

CORSAIR ONE PRO i180: https://www.corsair.com/p/CS-9040001-NA

CORSAIR ONE i160: https://www.corsair.com/p/CS-9020003-NA

CORSAIR ONE i140: https://www.corsair.com/p/CS-9020004-NA