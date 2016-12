Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 5

Mit großen Schritten schreiten wir voran und der Nikolausabend ist schon nicht mehr weit. Falls Ihr zu der Fraktion gehört, die in der Weihnachtszeit einfach viel zu viel freie Zeit haben und gerne mal wieder was Anständiges zocken wollen, dann sperrt jetzt Eure Lauscher auf.

Am heutigen Tag verlosen wir gleich zwei Spielepakete der Headup Games. Wir im Team sind große Fans der Headup Games, weil man in ihrem Repertoire viele Spieleperlen abseits des Mainstreams finden kann. Wer also nicht immer nur auf AAA-Titel aus ist, der sollte unbedingt einen Blick in den Spielekatalog der Headup Games werfen.

Genug der Lobhudelei, jetzt wollen wir Euch die beiden Spielepakete vorstellen.