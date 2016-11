Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Teaser mit Panini

Auch das Jahr 2016 geht dem Ende entgegen und game2gether möchte den letzten Monat im Jahr mit euch zusammen verbringen. Dafür haben wir wie jedes Jahr einen Advents Kalender für euch erstellt, welcher prall gefüllt mit fetten Preisen namhafter Hersteller ist. Dieses Jahr starten wir den Kalender mit einem Teaser, welcher mit freundlicher Unterstützung von Panini einen Gewinner eine ganze Weile beschäftigen wird.

Wir verlosen ein Paket aus drei Doctor Who Comics-Sammelbände:

Doctor Who der Wilde Planet

Erstveröffentlichung: 21.03.2016

Format: Softcover

Seiten: 132

Autoren: Robbie Morrison

Robbie Morrison Zeichner: Dave Taylor

Dave Taylor Storys : Doctor Who 12.1

Noch unter dem Einfluss seiner jüngsten Regeneration stehend und mit einem neuen Kopf, voller Fragen, schnappt sich der DoctorClara Oswald und es geht auf die Reise zu einer seltsamen, weit entfernten Welt. Clara hatte sich eigentlich auf einen normalen Abend und den Versuch eines Dates eingestellt, stattdessen findet sie sich plötzlich inmitten einer exotischen Landschaft mit wilden Lebewesen wieder – und das in ihrem besten Ausgehkleid. Und sie weiß nicht einmal, wonach der Doctor hier sucht, oder was da eben versucht, sie zu töten!

Doctor Who Frakturen

Erstveröffentlichung: 15.11.2016

Format: Softcover

Seiten: 132

Autoren: Robbie Morrison

Robbie Morrison Zeichner: Brian Williamson

Brian Williamson Storys: Doctor Who 12.2

Der Doctor und Clara haben alle Hände voll zu tun: Zunächst gilt es einen Feind zu bekämpfen, der durch die Risse im Gefügezwischen den Universen gleiten und die Körper menschlicher Wirte gegen deren Willen übernehmen kann. Und das Las Vegas der 1960er Jahre erweist sich als El Dorado für Außerirdische, die die Herrschaft an sich reißen wollen – um hier die Oberhand zu bewahren, müssen die beiden sich mit einer mafiösen „Familie“ zusammentun und einen Bandenkrieg anzetteln: Gangster gegen Aliens!

Doctor Who Gefangene der Zeit

Erstveröffentlichung 18.10.2016

Format Softcover

Seiten 160

Autoren Scott Tipton, David Tipton

Scott Tipton, David Tipton Zeichner Roger Langridge

Roger Langridge Storys Doctor Who – Prisoners of Time 1-6

Ein großartiges Doctor-Who-Abenteuer, das alle Inkarnationen bis zum Elften Doctor und die beliebtesten seiner Begleiter in einem wahrhaft epischen Raum-und-Zeit-Abenteuer zusammenführt, bei dem sie gegen die größten Übeltäter der Galaxis antreten müssen, um das Universum, die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart zu retten.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer möglich, maximal 2 Lose zu erspielen. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Versand der Gewinne erfolgt nach der Ziehung und eurer Bestätigung. Die Auszahlung in Bar und Umtausch ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist 03.12.2016, 20:00 Uhr