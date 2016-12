Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 6

Zum Nikolaustag haben wir für Fans aus dem Star Wars-Universum zwei schicke Action-Figuren zum Spielen oder Ausstellen in eurer Vitrine. Mit freundlicher Unterstützung von Hasbro verlosen wir ein Paket aus einen 30cm großen Stormtrooper und Reys Speeder welchen ihr aus Star Wars Episode 7 kennt.

STAR WARS INTERAKTIVER IMPERIALER 12″ STORMTROOPER

Dieser Stormtrooper interagiert mit seinem Besitzer! Er ist ca. 30 cm groß und mit Jetpack und Blaster ausgerüstet. Das Highlight: Er verfügt über Bewegungssensoren, die es ihm ermöglichen, mit seinem Besitzer zu interagieren. Mit mehr als 65 Licht- und Soundeffekten ist dieser Trooper bereit für galaktische Star Wars Abenteuer. Inklusive 2 x 1,5V AA Batterien.

– Interagiert mit seinem Besitzer

– Mit mehr als 65 Licht- und Soundeffekten

– Mit Bewegungssensoren

– Ca. 30 cm groß

– ab 4 Jahren geeignet

– ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile enthalten sind. (Produktbeschreibung Hasbro.com)

STAR WARS ROGUE ONE CLASS I DELUXE FAHRZEUGE & FIGUR: REYS SPEEDER

Perfekt für packende Schlachten und Star Wars Feeling pur.

Mit diesen Fahrzeugen tauchen Star Wars Fans ganz in ihre Welt ein.

Jedes Fahrzeug wartet mit einer Spezialfunktion (z.B. Projektilabschuss auf) und enthält eine dazu passende Figur (ca. 10 cm groß).

– ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile enthalten sind. (Produktbeschreibung Hasbro.com)

Weitere Informationen zu den zwei Figuren, findet ihr unter folgenden Links

[Interaktiver Imperialer 12″ Stormtrooper] [Class I Deluxe Fahrzeuge & Figur Reys Speeder]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 10.12.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.