Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 31

Den Abschluss unseres Adventskalenders haben wir liebevoll Streamer-Starter-Paket genannt. Dieses enthält eine Webcam aus dem Hause Creative inklusive Mikrofon und drei geniale PC-Adventure-Spiele, welche man gleich seinen Zuschauern zeigen kann. Selbstverständlich kann man die Games auch alleine genießen und mit der Webcam neben Fotos auch Video-Telefonie betreiben. Auf jeden Fall beginnt das Jahr für den Gewinner mit großen Abenteuern welche nun im Detail aufgelistet werden:

Creative Live Cam Socialize HD

• Sensor: HD CMOS Image Sensor

• Video Resolution: 1280×720 pixels 30FPS

• Picture Resolution: 5.7MP

• Built-in Microfon mit Moise-Cancellation

Weitere Informationen über die Webcam findet ihr direkt bei Creative

Kholat (PC)

Kholat ist ein Exploration-Abenteuerspiel mit Horrorelementen, inspiriert von einer wahren Begebenheit bekannt als das Unglück am Djatlow-Pass, bei dem eine Gruppe von neun russischen Wanderern bei einer winterlichen Expedition unter mysteriösen Umständen zu Tode kamen. Das Unglück führte zu unzähligen unbestätigten Hypothesen.

Bonus Inhalte:

Poster

Button

Comic

Soundtrack

Journey of a Roach

Journey of a Roach erzählt die Geschichte zweier Kakerlakenkollegen, die nichts weiter wollen, als an die Oberfläche der Erde zu kommen. Auf ihrem Weg treffen sie auf allerhand verrückte und aberwitzige Insekten, die diese Endzeitwelt bevölkern. In atmosphärischer 3D Point & Click-Adventure Manier steuert ihr die Kakerlake Jim durch einen Luftschutzbunker und krabbelt dabei auch mühelos an Wänden und Decken entlang. Durch dieses innovative und dynamische Spielprinzip entsteht ein komplett neues Rätseldesign. Liebevoll gezeichnete Sprechblasen bieten euch ein ganz neues Dialogerlebnis und der stimmungsvolle Soundtrack hüllt den Spieler in eine atmosphärische Endzeitstimmung.

Limited Edition inklusive Soundtrack und Wendeposter

Moebius: Empire Rising

Moebius: Empire Rising ist das brandneue Mystery- Adventure der preisgekrönten Game Designerin Jane Jensen (Gabriel Knight-Reihe, Gray Matter). Reise zu den exotischsten Orten des Planeten um fordernde Rätsel zu lösen, nach versteckten Hinweisen zu suchen und dabei eine globale Verschwörung aufzudecken, welche die Welt in den Abgrund zu stürzen droht. Als besonderes Hilfsmittel dient Dir dabei Malachi Rectors fotografisches Gedächtnis und sein messerscharfer analytischer Verstand, welche Schauplätze, Personen Gegenstände in interaktive Puzzles verwandeln.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Wird geladen…



Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 06.01.2017 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.