Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 30

Heute öffnen wir Türchen Nummer 30. Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von beyerdynamic tolle Byron In-Ears für den kraftvollen Klang unterwegs. Mobiles Hörvergnügen hat einen neuen Namen: Byron. Die neue Headset-Serie verbindet guten Klang mit hochwertiger Verarbeitung und einfacher Bedienung.

Kraftvoller Klang

Die Byron In-Ears bieten eine ungemein detailgetreue Musikwiedergabe an Ihrem mobilen Endgerät. Ein ausgeglichener kraftvoller Klang mit kontrolliertem Bass sorgt für absolute Freude beim Musikhören und repräsentiert unseren musikalischen Anspruch. Freuen Sie sich auf einen klanglich hervorragenden In-Ear.

Mikrofon und Fernbedienung

Das Byron Headset ist mit einer 3-Knopf-Fernbedienung und einem Freisprechmikrofon ausgestattet. Über die Fernbedienung können Sie auf Wunsch das Musikprogramm pausieren oder einen Titel überspringen. An Samsung-Endgeräten und weiteren Andorid-Playern können Sie darüber hinaus die Lautstärke regeln.* Durch das integrierte Freisprechmikrofon eignet sich das Byron Headset nicht nur zum Musikhören, sondern auch zum Telefonieren. Anrufe können an allen gängigen Smartphones einfach angenommen und beendet werden.

* Die Lautstärkeregelung funktioniert nur an Endgeräten, die der Android-Spezifikation entsprechen. An Apple-Geräten funktionieren die Laut- und Leise-Tasten nicht.

Hoher Tragekomfort

Erst ein exzellenter Sitz im Ohr bringt den Klang voll zur Geltung und sorgt für ein angenehmes Hörgefühl auch über einen längeren Zeitraum. Dem Byron Headset liegen deshalb austauschbare Silikon-Ohrpassstücke in drei Größen bei. Diese kleinen Silikonstöpsel können Sie selbst mit einem Handgriff austauschen und entsprechend der Größe Ihres Ohres wählen.

Eine Übersicht, über die beyerdynamic Byron In-Ears findet ihr unter folgenden Link

[beyerdynamic Byron]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 06.01.2017 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.