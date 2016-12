Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 3

Wir haben den 3.12. und stellen fest, dass es draußen schon so richtig frostig geworden ist. Bei diesem Wetter stört es besonders uns Autofahrer, wenn die Scheibe mal wieder so richtig schön gefroren und vermatscht ist. Was tut man also? Scheibe heizen und danach ordentlich wischen.

Ja gut, könnte man jetzt sagen, was ist daran so besonders? Das Besondere daran ist, dass ihr mit unserem heutigen Gewinn alle Neider Eures Hintermanns auf Euch zieht. Denn solltet Ihr gewinnen, dann wischt niemand so cool die Heckscheibe wir Ihr!

Radbag.de hat uns für den heutigen Tag zwei Lichtschwert Scheibenwischer Aufsätze gesponsert. Seid Ihr ein Jedi, dann wird Euch der blaue Aufsatz gefallen. Fühlt Ihr Euch mehr zur dunklen Seite hingezogen, dann ist Rot die Farbe der Wahl. Wie auch immer Ihr Euch entscheidet, so ein Lichtschwert Scheibenwischer Aufsatz ist der absolute Hingucker!

Hier die Produktbeschreibung von radbag.de:

etwas sehen kann. Ob im dichtgedrängten Luftgewühl von Coruscant, ob während der epischen Raumschiffschlacht, die blöderweise mitten in einem Asteroidenfeld stattfinden muss, ob mit beschlagenenen Scheiben in den feuchten Sumpfgebieten von Dagobar – ohne Scheibenwischer wird es nicht gehen. Wie sonst sollte man die Sichtfenster des Gleiters/Jägers/Zerstörers von Wasser, ausgelaufenem Hyper-Öl, Mynock-Kacke oder Sternenstaub befreien? Eben. Eines der wenigen Dinge, die auch in überkandidelten Weltraum-Sagas gelten: Im Verkehr ist es grundsätzlich von Vorteil, wenn mankann. Ob im dichtgedrängten Luftgewühl von Coruscant, ob während der epischen Raumschiffschlacht, die blöderweise mitten in einem Asteroidenfeld stattfinden muss, ob mit beschlagenenen Scheiben in den feuchten Sumpfgebieten von Dagobar –. Wie sonst sollte man die Sichtfenster des Gleiters/Jägers/Zerstörers von Wasser, ausgelaufenem Hyper-Öl, Mynock-Kacke oder Sternenstaub befreien? Eben. Gilt insbesondere für alle die unter uns, die weder dunkle noch helle Ritter sind und in denen die Macht beileibe nicht so stark entwickelt ist, dass sie mithilfe einer einfachen Handbewegung wieder für klare Sicht sorgen könnten.

Wir einfach Gestrickten verlassen uns stattdessen auf die Macht der extraterrestrischen Lichtschwert Scheibenwischer-Aufsätze, die ganz ohne Laser, aber mit Stil alles entfernen, was sowohl auf Raumschiff- als auch auf Autoscheiben nix verloren hat. Schließlich wollen wir, solange unsere Navigationssysteme noch nicht das technologische Niveau einer vernünftigen R2-Einheit erreichen, sehen, wo wir hinfahren. Lichtschwert Scheibenwischer-Aufsatz

Beinhaltet jeweils 1 Heckscheibenwischer – einfach zu befestigen

Inklusive 2 Befestigungsklebern (LOCK-Strip) – wähle 2 Bereiche mit der besten Oberfläche für die Haftung

Aufsätze können durch das LOCK-System schnell abgenommen werden – in der Waschanlage sollten sie abgenommen werden

Anleitung (englisch)

Maße ca. 38 x 2,5 bzw. 4 cm

Gewicht ca. 40 Gramm

TIPP: Beste Anbringung wenn Temperatur über dem Gefrierpunkt oder Fahrzeug in der Garage ist

HINWEIS: Reinige und trockne den Heckwischer bevor der Aufsatz angebracht wird

Dauert ca. 24 Stunden (in Kälte) bis der Kleber richtig aushärtet

Weitere Infos zu den Lichtschwert Scheibenwischer Aufsätzen findet ihr direkt bei radbag.

Na, haben wir Euer Interesse geweckt? Dann nichts wie ran an das folgende Formular. Füllt die Felder aus und schwups seid Ihr schon im Lostopf gelandet.

Wir wünschen Euch viel Glück und möge die Macht mit Euch sein!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht oder in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden Das Gewinnspiel endet am 08.12.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und hat 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.