Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 28

Heute öffnen wir Türchen Nummer 28. Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von Cougar Gaming wieder ein großes Gaming Peripherie Paket zu gewinnen. Ein Gewinner darf sich am Ende über eine neue Tastatur, Maus und Headset freuen.

Mit der 450K präsentiert Cougar nichts anderes als eine revolutionäre Gaming-Tastatur im Mittelklasse-Segment. Ein Keyboard, dass den Casual-Gamer absolut zufriedenstellen wird und auch für Enthusiasten oder Pro Gamer einige nette Features parat hält. Das ganze in einem optisch sehr schicken Kleid verpackt und technologisch auf dem neusten Stand. Mit Anti-Ghosting zudem absolut zukunftssicher und für jedes Gefecht gerüstet.

Als Membran-Tastatur (Rubberdome) konzipiert, schickt sich die 450K an, mit Keyboards mechanischer Bauart auf einem Level zu konkurrieren – mit Erfolg! Die extrem schnelle Reaktionsgeschwindigkeit bei Eingaben und die Funktionsfülle mit individuell anpassbaren Optionen sind absolut state-of-the-art und lassen keine Gaming-Wünsche offen. Die mechanischen Hybrid-Switches sorgen für ein spür- und hörbares Tasten-Feedback, welches man nur bei mechanischen Tastaturen erwartet. Außerdem ist die 450K leicht und leise bei der Nutzung.

Die von Cougar mitgelieferte UIX Software hat es richtig in sich. Die Anpassungsmöglichkeiten gehen absolut in die Tiefe und können bis ins kleinste Detail auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden. Das intuitive System macht es auch ungeübten Nutzern einfach und ist dabei selbsterklärend. Die beste Gaming-Erfahrung wird damit noch schöner. Schnelle Einstellung der Reaktionszeit, Makros und Profile – leichter geht es nicht.

Die Cougar Revenger Gaming-Maus zeichnet sich neben ihrem schicken Design in Schwarz mit einer besonders gut dazu passenden LED-Beleuchtung an zwei Zonen und vor allem durch die verwendete Technik aus. Der Nager wurde mit einem extrem präzisen optischen PMW-3360-Sensor aus dem Hause PixArt ausgestattet, der flexible Einstellungen von 100 – 12.000 DPI ermöglicht und für praktisch alle Oberflächen geeignet ist. Zuverlässige und haltbare Microswitches von Omron, in Verbindung mit dem sehr hochwertigen Gehäuse sowie den griffigen Seitenflächen sorgen mit einigen weiteren Gaming-orientierten Details für ein absolut ernstzunehmendes Werkzeug für Gewinner.

Die Revenger besitzt mit ihrem Mausrad, zwei Haupt- und zwei Daumentasten sowie einer Taste hinter dem Mausrad insgesamt sechs programmierbare Buttons. Cougars UIX-Software sowie ein 525 KB OnBoard-Speicher (3 Profile) in der Maus ermöglichen eine äußerst weit gehende Anpassung an die eigenen Bedürfnisse hinsichtlich der Tastenbelegung und der Beleuchtung. Neben dem DPI-/Profil-Indikator ist bei der Revenger auch der hintere Teil der Maus beleuchtet und kann mithilfe der UIX-Software farblich unabhängig vom Indikator eingestellt werden – an beiden Stellen verfügt die Maus über RGB-LEDs. Die langlebigen Gaming-Tasten von Omron erlauben mindestens 5 Mio. Klicks und der Nager wird über ein 1,8 Meter langes, für maximale Haltbarkeit ausgelegtes USB-Kabel am PC angeschlossen.

Das Cougar Immersa Gaming Headset überzeugt vor allem durch die stabile und dennoch angenehm leichte Konstruktion, die weiche Polsterung, den flexiblen Bügel für bequemen Sitz und den guten Klang. Unter den Kopfhörerabdeckungen mit Mesh-Design sorgen 40-mm-Treiber für ein kraftvolles Stereo-Klangerlebnis, während die Ohrpolster großzügig gepolstert sind.

Mit seinen zwei federnden, orangenen Bügeln und dem dazwischen gespannten schwarzem Kopfband passt sich das Immersa überaus flexibel der Kopfform und -Größe an, ohne unangenehmen Druck auszuüben. Das flexible Mikrofon ist an der linken Ohrmuschel angebracht und kann an der Ohrmuschel zurückgeschoben werden.

Die in das Kabel integrierte Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Steuerung der Lautstärke und bietet zusätzlich die Möglichkeit der Mikrofon-Stummschaltung. Der Anschluss des Headsets erfolgt über ein zwei Meter langes, gewebeummanteltes Kabel mit 4-poligem 3,5-mm-Klinkenstecker. Ein Adapter mit zwei 3-poligen 3,5-mm-Klinkensteckern liegt dem Lieferumfang ebenfalls bei. Somit kann das Headset an einem Computer, Laptop, Smartphone, Tablet oder Konsole betrieben werden.

Eine Übersicht, über die drei Produkte, findet ihr bei Caseking im Shop

[Cougar 450K] [Cougar Revenger] [Cougar Immersa]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

