Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 26

Heute öffnen wir Türchen Nummer 26. Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von Crucial eine fette 1TB SSD aus der MX300 Serie. Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Effizienz Ihres Systems für die kommenden Jahre mit der Crucial MX300 SSD. Starten Sie in Sekundenschnelle und führen Sie selbst anspruchsvolle Anwendungen schneller aus – mit einer SSD, die die aktuelle 3D-NAND-Flash-Technologie mit der Leistung früherer SSDs aus der MX-Reihe kombiniert. Ihr Speicherlaufwerk ist nicht nur ein Container, es ist ein Modul, das alles, was Sie tun und verwenden, lädt und speichert. Holen Sie mehr aus Ihrem Computer heraus – beschleunigen Sie fast alle Leistungsbereiche.

Eine Übersicht, über welche Spezifikation die MX300 verfügt, findet ihr unter folgenden Link

[Crucial MX300 1TB]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 06.01.2017 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.