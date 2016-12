Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 25

Heute öffnen wir Türchen Nummer 25. Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von Thermaltake und Tt eSPORTS gleich drei tolle Preise zu gewinnen. Drei Preise und drei Gewinner wird es am Ende geben, einfach auswählen welcher Preis euch am meisten interessiert.

Mit der BLACK V2 Laser Gaming Maus bringt Tt eSPORTS wieder Leben zu einer seiner meistgeschätzten Gaming Mäuse. Die BLACK V2 wurde erheblich verbessert. Der AVAGO Laser Sensor wurde auf 5.700 DPI erhöht, eine neue Oberflächenbeschichtung bietet nun mehr Griff und Komfort. Neue Texturen an der Seite ermöglichen mehr Kontrolle und ein zusätzlicher Daumenknopf für mehr Makros sowie neue Software / UI bieten mehr Funktionen als vorher. Die ursprüngliche Form und das anpassbare Gewichtesystem wurden erhalten in der BLACK V2.

Die VENTUS X Gaming Maus ist die neuste Tt eSPORTS Maus aus der VENTUS-Reihe. Moderne Technik trifft klassisches Design und bildet eine perfekte Gaming Maus. Die matte Beschichtung und Gummi-Pads an den Seiten bieten Komfort und Griffsicherheit während das Honigwaben-Gitter Frischluft an die Handfläche lässt und Schweiß vorbeugt. Die ergonomisch für Rechtshänder geformte VENTUS X läuft mit einem präzisen 5,700 DPI Laser Sensor von AVAGO und wendet sich an Gamer, die gerne die neuste Technologie hätten aber Fans von klassischen Formen sind.

Thermaltake Commander F6 RGB 6-fach Lüftersteuerung mit LCD Touchdisplay, 5,25 Lüftersteuerung für bis zu sechs Lüfter (3 und 4-pin) – Touchscreen, Temperaturanzeige mit und manuellem Modus – 6 Temperatursensoren, Bildschirmgröße: 13,30cm (5,25″) / 13,34 cm – Geeignet auch für Wasserkühlungen – 16 RGB Multi Color Anzeige (AC-024-BN1NAN-A1)

Eine Übersicht, über die drei Produkte, findet ihr unter folgenden Links

[Commander F6 RGB] [BLACK V2 Laser Gaming Mouse] [VENTUS X Laser Gaming Mouse]

