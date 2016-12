Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 23

Heute öffnen wir Türchen Nummer 23. Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von SanDisk gleich zwei tolle Produkte und zwei Gewinner. Zum einen gibt es den iXpand Flash Drive mit 32GB und zum anderen einen Connect Wireless Stick mit sagenhaften 200GB Speicher.

Das Flash-Laufwerk neu erfunden für Ihr Mobiltelefon, Tablet und Computer

Der SanDisk Connect Wireless Stick ist die Neuerfindung des Flash-Laufwerks für Ihren Computer und Ihre Mobilgeräte. Mit dem Wireless Stick in Ihrer Tasche haben Sie drahtlosen Zugriff auf Ihre Medien, können große Dateien übertragen, HD-Videos und Musik1 streamen sowie Fotos und Videos speichern und teilen – vom Wireless Stick auf Ihr Mobilgerät und umgekehrt2.

Zusätzlicher Speicherplatz für Ihr iPhone und iPad

Das iXpand Flash-Laufwerk wurde als perfekter Begleiter für Ihr iPhone entwickelt. Es schafft mühelos freien Speicherplatz, sorgt für die automatische Sicherung Ihrer Fotos und ermöglicht Ihnen das Ansehen von Videos gängiger Formate direkt auf dem Laufwerk4. Das Laufwerk verfügt über einen flexiblen Lightning-Anschluss, der mit den meisten Hüllen kompatibel ist, sowie einen USB 3.0-Anschluss zur Verbindung mit Ihrem Mac-Computer oder PC, damit Sie Ihre Dateien problemlos verschieben können. Das iXpand Flash-Laufwerk ist außerdem mit Verschlüsselungssoftware ausgestattet, die Ihnen den Schutz Ihrer Dateien mit einem Passwort ermöglicht. So können Sie Inhalte auf Ihren Geräten freigeben, ohne die Sicherheit vertraulicher Daten aufs Spiel zu setzen5. Machen Sie beliebig viele Foto- und Videoaufnahmen – das iXpand Flash-Laufwerk ermöglicht auf schnelle und einfache Weise freien Speicherplatz auf Ihrem iPhone, sodass Sie immer die Möglichkeit für neue Aufnahmen haben.

Eine Übersicht, was die beiden Produkte alles unterstützen und welcher tiefere Sinn dahinter steckt, findet ihr unter folgenden Links

[Connect Wireless Stick 200GB] [iXpand Flash Drive 32GB]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 25.12.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.