Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 22

Wow, was für ein Monat! Tolle Preise und viele glückliche Gewinner haben wir derzeit. Doch wir hören nicht auf. Da heute der 22. Dezember ist, wisst ihr was dies bedeutet. Richtig – es gibt ein weiteres Türchen mit tollen Gewinnen. Am heutigen Tag freut sich SteelSeries gemeinsam mit uns, euch glücklich zu machen. Unter anderem gibt es folgendes zu gewinnen: Eine Rival 700 Maus für die wahren Gamer unter euch, die Apex M500 Tastatur für anspruchsvolle Zocker und das QcK Mauspad für den richtigen Flow. Viel Glück!

Doch damit ihr genau wisst, was ihr gewinnen könnt, haben wir euch unterhalb noch jeweils eine kleine Bildergalerie zum entsprechenden Artikel eingefügt. PS: Denkt dran, heute haben insgesamt 3 Leser / Leserinnen die Chance, einen Preis zu ergattern 🙂

Apex M500:

Rival 700:

QcK:

Doch ihr fragt euch bestimmt, was ihr nun tun müsst?

Ganz einfach! Füllt das Formular unterhalb aus – und mit etwas Glück kannst auch du einen der 3 Gewinne erhalten. Der Gewinner wird am 26.12.2016 gezogen.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Vielen Dank an SteelSeries und Freaks4U für die Bereitstellung der Gewinne!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland und Österreich. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer möglich, maximal 2 Lose zu erspielen. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Versand der Gewinne erfolgt nach der Ziehung und eurer Bestätigung.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 26.12.2016 – 23.59 Uhr!