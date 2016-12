Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 2

Ein neuer Tag, ein weiteres Türchen in unserem Adventskalender! Heute haben wir für alle Spielebegeisterten unter euch gleich drei verschiedene Games zu verlosen. Und damit niemand leer ausgehen muss, ist für fast alle Plattformen und Geschmäcker etwas dabei.

Anfangen wollen wir bei zwei tollen Spielen, die uns von Popular/Activision zur Verfügung gestellt wurden. Bei dem ersten handelt es sich um ein großartiges Adventure-Game in fünf Kapiteln und zwar King’s Quest für den PC. Selbstverständlich erhaltet ihr die Komplettversion mit der gesamten Geschichte. Darum geht es in dem aufregenden und humorvollen Fantasy-Abenteuer:

„Die Saga von King’s Quest besteht aus fünf Kapiteln, die jeweils eine bisher unbekannte Geschichte aus Grahams Vergangenheit erzählen. In jedem der Kapitel berichtet der in die Jahre gekommene König Graham seiner Enkelin Gwendolyn von seinem Leben als Abenteurer und lässt die Spieler aus erster Hand die Entscheidungen und Ereignisse bestimmen, die sein Königreich prägten. Begeben Sie sich auf eine außergewöhnliche Reise durch die Welt von Daventry, voll wundersamer Charaktere, witziger Rätsel und spektakulärer Gefahren.“

Das zweite Game ist für die Xbox One und nicht weniger aufregend. Es handelt sich dabei um Ghostbusters, das Spiel zum Kinofilm. In Ghostbuster wird jeder zum Geisterjäger und das unter anderem im Koop-Modus mit bis zu vier Personen.

„Die Geschichte spielt nach den Geschehnissen des neuen Films. Geisterjäger-Neulinge sollen im Hauptquartier die Stellung halten, während die mittlerweile berühmten Ghostbusters im ganzen Land medienwirksam Poltergeister jagen. Doch als übersinnliche Phänomene plötzlich ganz New York City überschwemmen, muss die neue Truppe ihre Protonenrucksäcke schultern, um die trickreichen Geister zurück ins Jenseits zu befördern! Das Konsolenspiel Ghostbusters ist ein Action-Rollenspiel aus 3rd-Person-Sicht, das lokalen Koop-Spielspaß für bis zu vier Spieler bietet. Jeder Geisterjäger-Rekrut kann seine Ausrüstung und Fähigkeiten verbessern, indem er Missionen meistert, schreckliche Kreaturen bezwingt und versteckte Items aufspürt, die in Manhattans grausigsten Spukhäusern versteckt sind. Der Spieler kann aus vier Helden wählen. Jeder hat eine besondere Persönlichkeit, einen eigenen Spielstil und Stärken, von denen das ganze Team profitiert.“

Doch damit ist Tag 2 unseres Adventskalenders noch nicht vorbei. Denn auch von Marchsreiter und Team 17 haben wir einen tollen Titel für unseren Kalender erhalten. Und zwar in sechsfacher Ausführung, je zweimal für PC, PS4 und Xbox One! Bei dem Spiel handelt es sich um einen kleinen Überraschungshit, der jede Party im Handumdrehen versüßt. Denn mit Overcooked! heißt es ran an die Kochlöffel und das macht natürlich am meisten Spaß, wenn man im Co-op mit seinen Freunden um die Wette kocht.

„Overcooked ist ein chaotisches Couch-Koop-Kochspiel für ein bis vier Spieler. Arbeitet mit anderen Köchen im Team, um leckere Gerichte zuzubereiten und sie den hungrigen Gästen zu servieren, bevor sie wütend davonstürmen. Schärft eure Messer und setzt eure Kochmützen auf. In diesen irren Küchen trennt sich die Spreu vom Weizen. Strengt euch an, sonst ist die Sache gegessen! Das Zwiebelreich ist in Gefahr und nur die feinste Küche kann es retten! In Overcooked müssen Spieler durch knallharte und ungewöhnliche Küchen reisen, um Meisterköche zu werden. Nur so können sie das uralte essbare Böse bezwingen, welches das Land heimsucht. Spielt allein oder im klassischen, chaotischen Couch-Koop mit bis zu vier Spielern in sowohl kooperativen als auch kompetitiven Herausforderungsmodi. Ihr müsst viele verschiedene Gerichte kochen und gut zusammenarbeiten, damit ihr das effektivste – und ultimative – Team werden könnt!“

Ihr wollt eins der Spiele gewinnen? Dann füllt hier einfach unser Gewinnformular aus und ihr erhaltet einen Platz im Lostopf. Und vergesst nicht, in den nächsten Tagen einen Blick auf eure Mails zu werfen!

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

