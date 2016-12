Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 18

Was gibt es schöneres, als an diesem Sonntag ein weiteres Türchen zu öffnen? Uns fällt nichts ein, dementsprechend hast du bzw. ihr heute die Gelegenheit, gleich einen von mehreren Preisen zu gewinnen. Alles was du hierfür tun musst – ist dich zu entscheiden, was du gerne haben würdest. Dann nur noch das Formular ausfüllen und mit viel Glück, gewinnst du diesen Preis. Insgesamt kannst du eines von 8 Sets gewinnen. Wir wünschen dir viel Glück:

Am heutigen 18. Dezember gibt es gleich mehrere tolle Dinge in unserem Adventskalender zu gewinnen. Zusammen mit unseren Partnern haben wir dieses Jahr nur das beste vom besten für euch zusammengestellt. Am heutigen Tag findet ihr beispielsweise Gegenstände von Astragon, KochMedia / DeepSilver und 2K Games.

Doch ihr fragt euch bestimmt, was gibt es denn nun zu gewinnen? Nun ja – wir verraten es euch.

Mit der Teilnahme und Auswahl eures Wunsch-Gewinnes habt ihr die Möglichkeit, einen der folgenden Gegenstände zu gewinnen:

– 1x Let’s Sing 2017 (Xbox One ) inklusive Mikrofone

-5 x Steam Key: Police Tactics Imperio

-2x Stoff-Tragetasche mit T-Shirt

Hinweis: Die Preise werden nach dem Gewinnspiel direkt verschickt, gebt also bitte eure richtige Adresse an. Rechtschreibfehler in der Adresse können nicht berücksichtigt werden. Ebenfalls kann auch keine Ersatzlieferung erfolgen.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Vielen Dank an KochMedia & DeepSilver / Astragon / 2K Games

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer möglich, maximal 2 Lose zu erspielen. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Versand der Gewinne erfolgt nach der Ziehung und eurer Bestätigung.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 22.12.2016 um 23:59 Uhr!