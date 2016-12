Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 14

Heute öffnen wir Türchen Nummer 14. Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von BigBen Interactive gleich zwei Nacon Gamingprodukte für einen glücklichen Gewinner. Ja richtig gehört, der Gewinner staubt direkt ein schickes Set bestehend aus Tastatur und Maus ab. Das CL-200 ist ein echtes Multitalent: Fünf Makrotasten speichern Deine individuellen Tastenkombinationen und Sequenzen. Und diese merkt sich das CL-200 sogar, sollte es mal vom PC getrennt werden. Worauf wartest Du? Stürze Dich ins Spiel mit dem CL-200 an Deiner Seite! Mit der kampferprobten GM-350L Gaming-Maus kannst Du in jeder Spielsituation blitzschnell handeln. Durch den Laser-Sensor mit einer Auflösung von 50 bis 8200 dpi ist Präzision garantiert. Und mit den sieben programmierbaren Tasten kannst Du die Maus optimal an Deine Spiele anpassen. Für die richtige Atmosphäre beim Spielen sorgen Lichteffekte in allen Farbtönen – damit wird die GM 350L zu einem echten Hingucker!

Eine Übersicht, was die CL-200 Tastatur und die GM-350L Maus noch alles zu bieten haben, findet ihr unter folgenden Links

[Nacon Gaming Keyboard CL-200] [Nacon Laser Gaming Maus GM-350L]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 17.12.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.