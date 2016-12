Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 13

Heute öffnen wir Türchen Nummer 13 und verlosen mit freundlicher Unterstützung von LEPATEK gleich 2x den LEPA Aquachanger 120. Der CPU-Flüssigkühler LEPA Aquachanger sticht durch sein aggressives Design hervor und ist eine Bereicherung für jedes Gaming- und Modding-System. Der Kühlblock wird durch rote LEDs beleuchtet. Die leistungsstarke Pumpe und die Dual-Convex-Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung bei geringer Lautstärke. Der 12-cm-Lüfter (bzw. zwei Lüfter beim 240-mm-Modell) lässt sich über den 4-Pin-PWM-Anschluss flexibel regeln (500-2300 1/min.). Aquachanger wurde mit hochwertigen Polyamid-Schläuchen ausgestattet, die durch ihre Flexibilität die Montage erleichtern. Der Flüssigkühler ist mit 120-mm- oder 240-mm-Radiator erhältlich und besitzt ein Montagesystem für alle aktuellen Intel®- und AMD®-Prozessoren inklusive der Intel®-Haswell-Generation.

Eine Übersicht, was der Aquachanger 120 von LEPA noch alles zu bieten hat, findet ihr unter folgenden Link

[LEPA AQUACHANGER 120]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 17.12.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.