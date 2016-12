Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 11

Heute öffnen wir Türchen Nummer 11. Gaming wie bei den Profis: Das neue Gaming-Headset HyperX Cloud Stinger ermöglicht durch richtungsselektive 50mm-Treiber eine präzise Audiowiedergabe und einen massiven Spielesound. Mit nur 275 Gramm Eigengewicht und dem Highend-Memoryschaum sorgt das Headset für hohen Tragekomfort bei langen Spielesessions. Zusammen mit dem HyperX FURY Pro Gaming Mousepad bist Du den anderen Gamern weit voraus.

HyperX Cloud Stinger™ ist perfekt für Gamer, die ein praktisches Headset mit hohem Tragekomfort bei geringem Gewicht und überragender Klangqualität wollen. Mit nur 275 Gramm lässt es sich bequem tragen, die um 90 Grad drehbaren Kopfhörermuscheln passen sich Deinem Kopf perfekt an. Die richtungsselektiven 50-mm-Treiber leiten den Ton direkt ins Ohr und sorgen für optimalen Spielesound. Maximalen Komfort bei langen Spielesessions garantiert der einzigartige Highend-Memoryschaum von HyperX.

Das FURY Pro Gaming Mauspad besitzt ein Pad aus hochwertigem Gewebe, das gleichzeitig weich und widerstandsfähig sowie wärmebehandelt ist. Das garantiert kontrolliertes Gleiten, mit dem Du den anderen voraus bist – egal ob als Gamer in einem Deathmatch oder bei der Arbeit im Wettlauf gegen die Uhr. FURYs Unterseite aus Naturkautschuk und Kreuzgewebe sorgt für eine komfortable Polsterung und Unterstützung Deines Handgelenks und lässt das Mauspad sicher und stabil auf der Oberfläche haften.

Eine Übersicht, über die beiden Produkte, findet ihr unter folgenden Link

[HyperX Cloud Stinger] [HyperX FURY Pro Gaming Mousepad]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Wird geladen…



Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 15.12.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.