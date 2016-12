Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 10

Heute öffnen wir Türchen Nummer 10 und verlosen 3 mal den ZUS Car Charger von Nonda, der ganz frisch auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Er ist ein idealer Begleiter, für all diejenigen unter euch, die viel mit dem Auto unterwegs sind.

Nonda ZUS Car Charger – KFZ-Dual-USB-Ladegerät mit App-Suite

Mit dem nonda ZUS Ladegerät lassen sich zwei Geräte parallel mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 2,4A je Port) aufladen. Beispielsweise werden zwei iPhone 6s in 1 Stunde und 54 Minuten geladen.

Dank reversible Ports ist es egal, mit welcher Seite des USB-A-Anschlusses das Kabel eingesteckt wird. Zusammen mit eleganten LEDs wird die Bedienung auch bei schlechten Lichtverhältnissen sehr erleichtert. Das smarte Gerät wurde nach anspruchsvollen US-Militär-Standards entwickelt und ist besonders robust – weder Hitze im Sommer noch Kälte im Winter sind eine Herausforderung.

Die smarte ZUS App-Suite bietet weitere praktische Funktionen.

Orientierungslosigkeit, wo das Auto geparkt wurde? Mit der Autosuchfunktion unterstützt Sie die nonda ZUS Car Charger App dabei, das geparkte Auto in einer fremden Stadt oder einem großen Parkplatzgelände wieder zu finden. Zusätzlich kann der Parkstandort mit Familie oder Freunden geteilt werden. Über die App ist auch eine Alarmfunktion zur Erinnerung der Parkzeit einstellbar, um künftig Strafzettel zu vermeiden. Mit iOS Geräten lässt sich sogar der Status Ihrer Fahrzeugbatterie überprüfen und gibt Meldung, wenn die Leistung nachlässt. Gerade im Winter oder beim Camping können so unliebsame Überraschungen vermieden werden.

Geringe Abmessungen (87x18x36mm) und ein zeitloses Design werden den ZUS Car Charger zu Ihrem langfristigen Begleiter machen. Schnelle Ladezeiten auch beim Anschluss zweier Geräte – unverzichtbar für lange Autofahrten mit der Familie, Geschäftsreisen oder Camping – der Zus Car Charger ist das ideale Geschenk und Smart Device für alle die viel und gerne mit dem Automobil unterwegs sind.

Eine Übersicht, was der Nonda ZUS CarCharger noch alles zu bieten hat, findet ihr unter folgenden Link

[Nonda ZUS CarCharger]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Wird geladen…



Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 14.12.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.