Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 1

Das erste Türchen öffnet sich und was haben wir denn da? Kinokarten und Poster zum Kinofilm von Assassin’s Creed!

Mit Michael Fassbender und Marion Cottilard in den Hauptrollen startet die Verfilmung von Assassin’s Creed am 27. Dezember in den Kinos. Bei uns habt Ihr die Chance dazu Kinokarten und Poster bei unserem Adventskalender zu gewinnen!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr das Formular weiter unten richtig ausfüllen und schon landet Ihr in unserem Lostopf.

Wir wünschen viel Spaß bei Assassin’s Creed und viel Glück beim Adventskalender!

Mit einer revolutionären Technologie, die seine genetischen Erinnerungen entschlüsselt, erlebt Callum Lynch (Michael Fassbender) die Abenteuer seines Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts.

Callum erkennt, dass er von einem mysteriösen Geheimbund, den Assassinen, abstammt und sammelt unglaubliches Wissen und Fähigkeiten, um sich dem unterdrückenden und mächtigen Templerorden in der Gegenwart entgegenzustellen.

Die Hauptrollen in ASSASSIN’S CREED übernehmen der Oscar-Nominierte Michael Fassbender (X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, 12 Years a Slave) und Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard (The Dark Knight Rises, La Vie en Rose). Regie führte Justin Kurzel (Snowtown, Macbeth), produziert von New Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films und Kennedy/Marshall, mitfinanziert von RatPac Entertainment und Alpha Pictures.

Teilnahmeschluss ist 05.12.2016, 20:00 Uhr