Der CaptoGlove – Zukunft des Gaming?

Der CaptoGlove wird jetzt schon als Zukunft der Gaming Gadgets geführt.

Das Kickstarter Projekt, welches nach kurzer Zeit sein Finanzierungs Ziel erreicht hat, wird immer realer. Gamer aus aller Welt reiben sich wortwörtlich schon die Hände, den genau diese Hände sollen in absehbarer Zeit Controller ersetzen. Die Entwicklerfirma hat jetzt bekannt gegeben, dass die Produktion bereits begonnen hat und die ersten Unterstützer dieses Projektes werden ihre Exemplare schon im Laufe des Mais erhalten.

Aber was ist und was macht der CaptoGlove? Dieser Handschuh ist ein Eingabemedium, entwickelt für verschiedene Plattformen, aktuell für den PC, Android und iOS Systeme, schon bald sollen weitere Plattformen folgen. Die Handschuhe wurden als Idee entwickelt andere Eingabemedien wie Tastaturen, Gaming Controller oder auch Mäuse zu ersetzen.

Es ist natürlich wichtig zu wissen was der CaptoGlove kann und was „noch“ nicht. Zum Beispiel ist in einem Test mit dem Spiel Left4Dead positiv aufgefallen das der Handschuh als Waffe diente, man also mit der Hand in der Luft wie mit einer echten Waffe den Abzug mit dem Abzugsfinger betätigen konnte. Andere Handlungen allerdings, die vorher nicht als Taste zugewiesen wurden, waren jedoch nicht möglich zum Beispiel das spontane greifen von Gegenständen, das zuschlagen oder ähnliches welche mit einer realen Hand möglich wären.

Die Entwicklerfirma erklärt das jeder Handschuh 20 individuelle Zuweisungen erlaubt und das man mit einem Paar dieses verdoppeln kann. Zudem seien Erweiterungen geplant, so soll es bald schon möglich sein weitere Sensoren an den Körper anzubringen um zum Beispiel den ganzen Arm zu simulieren. Diese und weitere Funktionen machen den CaptoGlove zu einem brandheißen Anwärter in der Kategorie „Must Have“ Gadget, für alle die Virtual Reality als die Zukunft der Gaming Industrie sehen.

Es bleibt also spannend in der Welt der Gadgets, mit denen man die Virtuelle Welt immer realer werden lassen will. Damit ihr euch ein besseres Bild der Funktionen machen könnt, haben wir für euch ein Video am Ende dieses Beitrages von den Entwicklern des CaptoGlove bereitgestellt. Wir halten euch über weitere Fortschritte der Handschuhe auf dem laufenden.