Couchmaster – Dein Physiotherapeut freut sich

Die Frage „PC oder Konsole“ spaltet seit Jahren Videospieler in aller Welt. Während der PC mit einem Plus an Leistung aufwarten kann, waren die Anwender doch bisher immer an Schreibtisch und einen mehr oder weniger bequemen Bürostuhl gebunden. Neidvoll waren daher häufig die Blicke der PC-Spieler in Richtung Konsolen-Gamer. Konnten diese doch nicht nur ihre Spiele am großen Flachbildfernseher spielen sondern dabei gleichzeitig auch noch den Komfort des heimischen Sofas genießen. Das war eine Bequemlichkeit auf welchen die Anwender eines PCs bisher verzichten mussten. Bisher!

Zwei passionierte Gamer aus Bergisch-Gladbach wollten während ihrer ausschweifenden Gaming-Sessions nicht länger immer nur am Schreibtisch sitzen und entwickelten so die Idee für den ersten Couchmaster.

Dazu Chris Sturmberg Mut (CEO nerdytec): „Der erste Couchmaster entstand damals im Jahr 2009 bei uns in Handarbeit in unserem „Nerdroom“ im Keller und so ganz nebenbei auch der Begriff „Couch-Gaming“. Gleich der erste Prototyp stieß auf eine unglaublich hohe Resonanz in unserem Freundeskreis. Alle waren davon sofort begeistert und so durften wir für gute Freunde weitere Exemplare anfertigen. Letztlich wurde so die Idee geboren den Couchmaster auch allen anderen Gamern zugänglich zu machen. Es handelt sich dabei um ein lebendiges Produkt, das seit dem ersten Prototyp kontinuierlich weiterentwickelt wird. Nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass unser Couchmaster die mit Abstand komfortabelste Möglichkeit darstellt den PC im Wohnzimmer zu nutzen.“

Seit einiger Zeit haben auch die großen Hersteller von Gaming-Peripherie das Potential des Couch-Gaming erkannt und präsentieren zahlreiche Lösungen, die Maus und Tastatur weg vom Schreibtisch und auf das heimische Sofa bringen sollen. Couch-Gaming ist auf dem Vormarsch und dabei kommt es vor allem auf Ergonomie, Bequemlichkeit und Flexibilität an. Der Vorteil des Couchmasters gegenüber den sogenannten „Lapboards“ ist daher auch auf den ersten Blick erkennbar. So muss bei der Nutzung eines Couchmasters kein Brett mühevoll auf den Beinen balanciert werden, die Arme ruhen auf breiten und bequemen Kissen und es kann problemlos jedes denkbare Eingabegerät verwendet werden, inkl. Lenkräder und Joysticks. Letztlich fördert die Konstruktion des Couchmasters eine gesunde Haltung.

Auch der erfahrene Physiotherapeut Roland Kellerbach aus Köln-Dellbrück sieht das so: „Aus gesundheitlicher Sicht kann ich sagen, dass der Couchmaster die ergonomisch beste Möglichkeit bietet, den PC/Laptop von der Couch aus zu bedienen. Durch die breiten Kissen wird die Schulter- und Nackenmuskulatur während der Nutzung entlastet und so effektiv Verspannungen vorgebeugt.“

Unterm Strich lässt sich also festhalten, dass der Couchmaster die mit Abstand komfortabelste Lösung für das Couch-Gaming darstellt. Elegantes Design gepaart mit innovativen Features lassen den Wunsch nach bequemem Gaming im Wohnzimmer endlich zur Realität werden.

Aktuelle erhältliche Modelle des Couchmaster

Der Couchmaster von nerdytec ist aktuell in insgesamt drei verschiedenen Versionen im Handel erhältlich:

Couchmaster Cycon

Der Cycon stellt die neueste Evolutionsstufe des Couchmasters dar und definiert das Couch-Gaming komplett neu. Die großzügige Ablage bietet neben viel Platz für die Eingabegeräte auch einen integrierten USB 3.0 Hub, der mittels eines aktiven 5m langen USB 3.0 Verlängerungskabel am Rechner angeschlossen wird. Ansonsten kann der Cycon mit Detailverbesserungen in der Ergonomie punkten und wird so zum bequemsten Couchmaster aller Zeiten! Der Couchmaster Cycon ist ab 159 Euro im Handel erhältlich.

Couchmaster Cycon Titan Edition

Die aktuelle Speerspitze im nerdytec Produktportfolio stellt ganz ohne Zweifel der Couchmaster Cycon in der auf 333 Stück limitierten Titan Edition dar. Edelste Materialien wie feinstes Nappaleder und echtes Titan lassen den Anwender im Luxus schwelgen. Der Cycon Titan ist für eine UVP von 299 Euro im Handel erhältlich.

Couchmaster Basic

Der Couchmaster in der beliebten Basic Version ist das preisgünstige Einstiegsmodell aus dem Hause nerdytec. Komfortables Spielen und eine Verarbeitung auf hohem Niveau sind aus bei diesem Modell eine Selbstverständlichkeit. Dieses Modell ist dabei speziell für den Einsatz mit Notebooks oder Wireless Peripherie geeignet. Den Couchmaster Basic gibt es auf Wunsch auch mit einem Bezug aus schwarzem oder weißen Leder. Das Einstiegsmodell ist ab 119 Euro erhältlich.