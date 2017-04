Deformers – Launch Trailer zum Mehrspieler-Arenakampf-Spiel

Der Indie-Entwickler Ready at Dawn Studios hat nun den Launch Trailer zum Mehrspieler-Arenakampf-Spiel Deformers veröffentlicht. In dem Titel können mehrere Spieler online oder zuhause auf der Couch gegen Freunde oder Menschen aus aller Welt antreten. Dazu schlüpfen sie in die Rolle verschiedener kugelförmiger „Forms“, die insgesamt 5 verschiedenen Klassen angehören.

Deformers erscheint morgen, am 21. April, offiziell für PC, Xbox One und PlayStation 4. Auf Steam kann man bereits jetzt die kostenlose Beta ausprobieren. Hier gibt es den Launch Trailer zum lustigen Couch-Koop: