Deep Rock Galactic rekrutiert weltraumaffine Minenarbeiter

Ihr habt Erfahrung im interstellaren Bergbau und schreckt auch vor Alien-Insekten nicht zurück? Ihr könnt mit der Spitzhacke umgehen, aber auch mit einer Platform-Gun, Zipline-Kanone oder dem Mega-Drill? Die Zeit zwischen Aufträgen verbringt ihr am liebsten mit den Zwergen-Kumpels beim Bier trinken und auf der Tanzfläche? Bewerbt euch jetzt bei Deep Rock Galactic, dem führenden Bergbau-Unternehmen der Galaxie!

Im Sci-Fi-Koop-Shooter bohrt sich ein Team aus bis zu vier knallharten Zwergen auf dem Planeten Hoxxes IV durch prozedural-generierte Höhlensysteme und verdient sich dabei genug für das nächste Equipment-Upgrade und kühle Bier in der Abyss Bar. Jede der vier Klassen/Bergbauexperten verfügt dabei über unersetzliche Fähigkeiten, Ausrüstung und eine kristallklare Mission: als Team arbeiten, unterschiedliche Biome bereisen, seltene und wertvolle Metalle und Mineralien abbauen, um die Firma profitabel zu halten – und dabei gegen schier endlose Horden bösartiger Aliens bestehen.

Deep Rock Galactic von Coffee Stain Publishing und Ghost Ship Games erscheint am 13. Mai in der Vollversion auf Steam, für Xbox One und im Microsoft Store.

Deep Rock Galactic wurde seit dem Early Access-Release 2018 in ständigem Austausch mit der Community regelmäßig verbessert und massiv erweitert, was sich auch in Beliebtheit und Verkaufszahlen widerspiegelt: Der Titel hat sich bisher über eine Million Mal verkauft und ist auf Steam mit über 95% positiven Reviews bei fast 30k Userwertungen äußerst positiv bewertet.