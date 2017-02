Death Parade – DVD/Blu-ray Release und Trailer

Mit Death Parade veröffentlicht Universum Anime die 12 Episoden der Psychodrama-Serie aus dem Anime-Studio Madhouse, welche unter anderem auch für ONE PUNCH MAN verantwortlich sind, als DVD und Blu-ray in drei Teilen.

Über

Angelehnt an einem Kurzfilm von Studio Madhouse im Jahre 2013 im Rahmen eines Anime-Nachwuchsprojekts „Young Animator Traning Projects“, entwickelte Yuzuru Tachikawa (Regisseur und Screenwriter) die TV-Serien-Adaption „Death Parade“. Die 12 Episoden zeigen eine einzigartige Mischung aus spannendem Mystery-Thriller, Do or Die-Szenarien und eine menge Psychodrama.

Mit der Hilfe von Charakterdesigner und Animationsregisseur Shinichi Kurita (Brotherhood: Final Fantasy XV), der für die düsteren Bilder verantwortlich ist und Soundtrack-Komponist Yuki Hayashi (One Piece Gold), welcher das Barambiente perfekt unterstreicht.

Mit seiner Atmosphäre und der psychologischen Tiefe garantiert Death Parade beste Thriller Unterhaltung für Fans von Death Note und Psycho-Pass!

Story

Wenn zwei Menschen zur selben Zeit sterben, landen sie im Quindecim, einer geheimnisvollen Bar zwischen Diesseits und Jenseits, wo ihre Seelen einer letzten Prüfung unterzogen werden. Damit der Barkeeper Decim sein Urteil fällen kann und über das weitere Schicksal entscheiden kann, lässt er die beiden ahnungslosen Verstorbenen in einem Spiel „auf Leben und Tod“ gegeneinander antreten. Die Aufgaben sollen ihre dunkelsten Geheimnisse und die wahre Natur des Charakters zum Vorschein bringen. Harmlose Kneipenspiele wie Darts oder Billard werden dabei zu einem unangenehmen Stresstest in grausamen Do or Die-Duellen.

Death Parade Vol. 1, 2 und 3 / DVD & Blu-ray Termine

Death Parade Vol. 1 am 10. März 2017

Death Parade Vol. 2 am 13. April 2017

Death Parade Vol. 3 am 12. Mai 2017