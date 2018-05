Deadpool und Cable Comics passend zum Kinostart

Ab heute tanzt Wade Wilson wieder im schwarz/roten Strampler auf der Kinoleinwand. Selbstverständlich kommt er nicht alleine, denn mit Cable bringt er einen Publikumsliebling mit. Wenn ihr dachtet, dass Deadpool und Cable sich nur im Film in die Haare kriegen, dann liegt ihr falsch. Sogar in den Comics kommt es immer wieder zu Streitigkeiten und unser Antiheld geht dem zeitreisenden Sohn von Cyclops ziemlich auf den Sack. Um sich mit dem ungleichen Duo vertraut zu machen, hat der Panini Verlag eine kleine Auswahl für euch zusammengestellt.

Deadpool und Cable Panini Comics

DEADPOOL 23: Der Start der neuen Storyline: Deadpool erhält einen wahnwitzigen Auftrag: Töte Cable! Außerdem kommt das Teil mit einem coolen Poster!

DEADPOOL & CABLE: WENN BLICKE TÖTEN KÖNNTEN: Deadpool soll in Deutschland einen Virus stehlen, mit dem seine Auftraggeber das Antlitz der Welt verändern wollen. In Frankfurt steht der Söldner jedoch plötzlich dem zeitreisenden Mutanten Cable gegenüber. Und so ruht das Schicksal der Menschheit in den Händen zweier verfeindeter Killer, die am liebsten per Kopfschuss kommunizieren…

CABLE: BIS ZUM ANFANG ALLER TAGE: Ein mysteriöser Schurke bedroht das Raumzeitgefüge und nur Cable kann ihn stoppen, bevor alles zu spät ist. Die Spur führt vom Wilden Westen über das feudale Japan bis hin zur Blütezeit der Maya-Kultur. Als ihm der Feind stets einen Schritt voraus ist, gibt es nur einen Ausweg: ein Kampf gegen den Mann namens Conquest und seine Jahrhundert-Armee. Wer zum oder nach dem Film mehr über Cable wissen will, kommt hier voll auf seine Kosten.

DEADPOOL: FLASHBACKS: EIN MANN FÜR ALLE ZEITEN: Diese Geschichten sollten für immer im Nichts des Vergessens ruhen, für niemanden zugänglich… doch wie bei Wade Wilson selbst: Sie sind einfach nicht totzukriegen… Also präsentiert Panini voller Stolz: Alle „verschollenen“ Deadpool-Episoden der 1950er bis 1990er in einem Band! Lasst alle Hoffnung fahren und staunet, wie der regenerierende degenerierte Nick Fury vor Hitler rettet, kosmisches Chaos verursacht, Luke Cage und Iron Fist die Locken föhnt, Iron-Man vor dem Suff bewahrt usw… alles natürlich 100 Prozent historisch korrekt und im schicken Retrolook!

Deadpool, Domino und Cable bei der Hertha BSC in Berlin.



Bildquelle: Deadpool 2 Teaser (Bob Ross Edition)