Deadpool-Star Ryan Reynolds spielt das Deadpool Game zum ersten Mal

Vor wenigen Tagen hatte der YouTuber jacksepticeye die Gelegenheit Deadpool-Star Ryan Reynolds bei Sony in London zu treffen. Die Zeit wurde genutzt, um neben dem Interview zu Deadpool 2, welcher ab Donnerstag in den Kinos läuft, ein wenig Deadpool Das Videospiel zu zocken. Daraus ergab sich eine lustige Unterhaltung und Ryan Reynolds war überrascht, welche Fähigkeiten sich in Deadpool noch so verbergen, wie zum Beispiel den Teleport!

>Deadpool 2 Film Review!

Das Interview in voller länge haben wir hier für euch eingebettet.



Quelle: jacksepticeye