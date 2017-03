Dead Rising 4 für PC heute erhältlich

Seit ein paar Monaten schon kommen Xbox-Besitzer in den Genuss des fröhlichen Zombiejagens und Selfie-Schießens. Das Spiel Dead Rising 4, aus dem Hause Capcom, ist ab heute auch für PC Besitzer verfügbar. Maus- und Tastatur-Freunde können nun den Wahnsinn der Kleinstadt Willamette in Colorado miterleben.

Als Journalist Frank West besucht ihr die Kleinstadt Willamette. Doch in diesem Ort herrschen apokalyptische Zustände. Ein Aufmarsch von Zombies möchte dir an den Kragen. Nun heißt es bewaffnen und herausfinden, was in diesem Ort passiert ist. Nebenbei müssen auch paar Selfies mit Zombie-Buddys geschossen werden.

Voraussetzungen

Dead Rising 4 Minimale System-Voraussetzungen

CPU: Intel i5-2400 / AMD FX 6300

RAM: 6GB

GPU: GTX 760 (2 GB) / HD 7850 (2 GB)

DX: DirectX 11

OS: Windows 10

Speicher: 50GB

Dead Rising 4 Empfohlene System-Voraussetzungen

CPU: Intel i7-3770 / AMD FX 8350

RAM: 8GB

GPU: GTX 970 (4 GB) / R9 290 (4 GB)

DX: DirectX 11

OS: Windows 10

Speicher: 50GB

Quelle: Capcom

Dead Rising 4 ist im Handel und im Steam Store für PC erhältlich. Das Spiel kostet ca. 49,99 Euro.