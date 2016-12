Dead by Daylight: Kapitel 3 erscheint morgen!

Das Spiel Dead by Daylight begeisterte schon etliche Spieler. Ihr schlüpft in die Rolle einer der 4 Überlebenden, oder in die Rolle des „Killers“. Morgen erscheint Kapitel 3 auf Steam und bietet einen neuen Killer (The Hag), ein neuer Überlebender (Ace) und eine neue Karte (Blackwater Swamp). Der DLC heißt passenderweise „Chapter 3: Of Flesh and Mud“. Der neue Killer ist dieses Mal weiblich und arbeitet mit Illusionen um die Überlebenden zu Jagen. Um „The Hag“ also zu überleben müsst ihr als Überlebender blitzschnell reagieren.

Bisher ist Dead by Daylight recht ausgewogen und sowohl Killer als auch die Überlebenden haben gute Chancen das Spiel zu gewinnen. Wir hoffen das der neue Killer dieses Balancing nicht aus den Fugen wirft und freuen uns schon darauf unsere Opfer zu jagen!