Das komplette Xbox Briefing mit Video zusammengefasst!

Vor 7.000 Fans kündigt Xbox während des diesjährigen Briefing auf der E3 (Electronic Entertainment Expo) 52 Spiele an, darunter 18 Titel, die zum Launch exklusiv für Xbox One verfügbar sind und weitere 15 Weltpremieren. Zum umfassenden Spieleangebot zählen Exklusivtitel wie Forza Horizon 4, Halo Infinite oder Gears 5. Auch Indie-Titel wie Session, Below, Ashen oder Tunic sowie einige der größten Blockbuster-Games des nächsten Jahres, etwa Fallout 76, Tom Clancy’s The Division 2, Kingdom Hearts 3, Devil May Cry 5, Battlefield 5, Metro Exodus und Shadow of the Tomb Raider wurden im Xbox Briefing vorgestellt. Davon sind viele Titel optimiert für die leistungsstärkste Konsole der Welt, die Xbox One X.

„Es war noch nie so spannend, Teil der Gaming-Branche zu sein. Unzählige Entwicklerstudios präsentieren unglaubliche neue Spiele für mehr als zwei Milliarden Spieler auf der ganzen Welt“, so Phil Spencer, Head of Gaming bei Microsoft. „Gemeinsam mit unseren Partnern und den Spielern verfolgen wir bei Microsoft ein Ziel: das ultimative Gaming-Erlebnis auf Xbox One, Windows 10 PC und Mobilgeräten.”

Investitionen in die Entwicklung neuer Inhalte

Microsoft erweitert seine Microsoft Studios um fünf neue Kreativteams und verdoppelt damit das Portfolio eigener Entwickler-Studios. Zu den Investitionen zählt etwa die Gründung des neuen Studios The Initiative, der Erwerb von Playground Games sowie die Absichtserklärung Ninja Theory, Undead Labs und Compulsion Games zu erwerben.

The Initiative: The Initiative mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien, ist ein brandneues Microsoft-Entwicklerstudio unter der Leitung von Industrie-Veteran Darrell Gallagher (Tomb Raider). Das Team arbeitet daran, bahnbrechende neue Welten, Charaktere und Spielerlebnisse zu schaffen.

Playground Games: Microsoft erwirbt den langjährigen Partner Playground Games mit Sitz in Großbritannien, der seit 2008 eng mit Microsoft zusammenarbeitet. Playground Games trug maßgeblich zum Erfolg der Forza-Reihe bei und bringt sich – neben der Entwicklung von Forza Horizon 4 – mit seiner Open World-Expertise in ein völlig neues Projekt ein.

Ninja Theory: Die Beziehung zwischen Ninja Theory und Microsoft begann bereits im Jahr 2000, als Kung Fu Chaos für die erste Xbox entwickelt wurde. Die Zusammenarbeit gipfelte in der Veröffentlichung von Hellblade auf Xbox One Anfang des Jahres. Microsofts Pläne, Ninja Theory zu erwerben, sollen den Kreativ-Teams des Entwicklers mehr Ressourcen und Freiheiten bieten, um den Fans ähnliche Titel wie Hellblade: Senua’s Sacrifice zu liefern.

Undead Labs: Die in Seattle ansässigen Undead Labs sind Schöpfer der beliebten State of Decay-Serie, die Millionen Fans weltweit schätzen. Dank mehr als zwei Millionen Spielern in den ersten zwei Wochen nach Veröffentlichung von State of Decay 2 konnten über zwei Milliarden Zombies erfolgreich erlegt werden. Mit der Absichtserklärung zum Erwerb von Undead Labs signalisiert Microsoft sein Engagement für die Serie und den Ausbau des Open World-Zombie-Survival-Genres.

Compulsion Games: Im Zuge der baldigen Veröffentlichung von We Happy Few am 10. August als neuer plattformübergreifender Titel hat Microsoft eine Absichtserklärung zum Erwerb des in Montreal ansässigen Entwicklerstudios Compulsion Games unterzeichnet. Zukünftig bekommt der Entwickler die Ressourcen, die Plattform und die Freiheit, noch größere Ideen umzusetzen.

„Die Originalspiele, die wir bei Microsoft Studios entwickeln, gehören zu unseren größten Trümpfen”, so Matt Booty, Corporate Vice President von Microsoft Studios. „Unsere Wachstumsstrategie besteht darin, vertraute Welten zu erweitern und gleichzeitig neue Exklusivspiele zu entwickeln, um unsere Plattform für Spieler noch attraktiver zu gestalten. Wir freuen uns, fünf neue Entwicklerstudios begrüßen zu können. Wir glauben, diese Teams verfügen über ein enormes kreatives Potenzial und sind bestens aufgestellt, die nächsten großen Innovationen in der Spielebranche zu verwirklichen.”

Die Aufnahme dieser kreativen Teams stärkt Microsofts Vision für Gaming mit einem tiefgreifenden Engagement für originelle Inhalte. Microsoft entwickelt ein Portfolio von Spielen auf jedem Gerät, einschließlich der neu angekündigten Microsoft Studios-Titel.

Schnellerer und besserer Zugriff auf fantastische Spiele

Microsoft ergänzt den Xbox Game Pass mit neuen Titeln – darunter Forza Horizon 4, Fallout 4, Tom Clancy’s The Division und The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited sowie weiteren neuen ID@Xbox-Spielen, die zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum zum Xbox Game Pass stoßen. Zudem kündigt Microsoft Innovationen an, die für einen weiteren Schub im digitalen Gaming-Segment sorgen werden. Dazu zählt mit FastStart die Entwicklung des neuen Machine Learning-Teams von Microsoft. Außerdem plant das Gaming Cloud-Team von Microsoft einen Streamingdienst, mit dem Spiele auf jedem beliebigen Gerät in Konsolenqualität zur Verfügung stehen.

„Wir waren begeistert über die positiven Auswirkungen des Xbox Game Pass auf unser gesamtes Gaming-Ökosystem. Die Anzahl der gespielten Titel ist um fast 40 Prozent gestiegen, bei der Gameplay-Dauer konnten wir einen Zuwachs von nahezu 20 Prozent verzeichnen“, so Mike Nichols, Chief Marketing Officer for Gaming bei Microsoft. „Mit dem Xbox Game Pass haben Mitglieder freien Zugriff auf über 100 fantastische Spiele mit einem großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis.”

Xbox Game Pass: Der Xbox Game Pass-Katalog wird immer umfangreicher. Ab sofort haben Mitglieder Zugriff auf spannende neue Blockbuster wie Fallout 4, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited und Tom Clancy’s The Divison. Microsoft kündigt zudem Spiele an, die über das ID@Xbox-Programm im Xbox Game Pass erstmalig für Xbox One erscheinen. Dazu zählen Warhammer: Vermintide 2, Ashen, Afterparty und Phoenix Point sowie Blockbuster einiger unserer größten Exklusivreihen wie Forza Horizon 4, Crackdown 3, Gears 5 und Halo: The Master Chief Collection, die im Verlauf des Jahres 2018 und danach veröffentlicht werden.

FastStart (Xbox One) : Mit FastStart rufen Spieler ihre Titel jetzt doppelt so schnell auf* und starten das jeweilige Spiel bereits bevor der komplette Download abgeschlossen ist. Die FastStart-Technologie ermittelt, welche Dateien zum Spielstart erforderlich sind und priorisiert deren Download. So beginnt der Spielspaß schneller, während die restlichen Dateien im Hintergrund heruntergeladen werden. Einfach nach dem gewünschten FastStart-fähigen Titel suchen, den Download starten und die Konsole erledigt den Rest.

Xbox Adaptive Controller (Xbox One, Windows 10): Ab dem 11. Juni, 18:00 Uhr deutscher Zeit, sind in ausgewählten Regionen Vorbestellungen für den allerersten Xbox Adaptive Controller möglich. Der Xbox Adaptive Controller wurde speziell für Spieler mit eingeschränkter Mobilität entwickelt. Der neue Controller ist für 89,99 Euro exklusiv über den Microsoft Store erhältlich und ist maximal anpassungsfähig. Spieler können eigene Einstellungen vornehmen und den Controller an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen.

Mixer: Microsofts Live-Streaming-Service wächst weiter und die Zuschauerzahlen verdoppelten sich in nur sechs Monaten auf über 20 Millionen User. Der größte Anteil neuer Zuschauer betrifft das mobile Segment über die Nutzung von Smartphones.

Die beste Plattform für Original-, Blockbuster- und Independent-Spiele

Xbox One bleibt die beste Plattform für die größten Blockbuster-Spiele: Mit über 220 für Xbox One X optimierten Titeln und neuen Spielen der talentiertesten Entwickler der Welt wie Fallout 76 von Bethesda Game Studios, Cyberpunk 2077 von CD Project Red und Tom Clancy’s The Division 2 von Ubisoft Massive, erscheinen weitere Top-Titel auf der leistungsstärksten Konsole der Welt. Auch Entwickler von Independent-Games wie Session, Below, Ashen und Tunic sorgen für spannende Innovationen, die demnächst exklusiv auf Xbox One erscheinen.

Battlefield 5 (Electronic Arts): Weltweit verfügbar ab dem 19. Oktober 2018. Begib Dich mit Battlefield 5 in den größten Konflikt der Menschheit. Die Serie kehrt zu ihren Wurzeln zurück und zeigt den zweiten Weltkrieg wie er noch nie gezeigt wurde. Bekämpfe Spieler aus der ganzen Welt im Mehrspieler- oder erlebe dramatische Ereignisse im Einzelspieler-Modus. Darunter Nordlys, die Geschichte des jungen norwegischen Widerstandskämpfer während der deutschen Besetzung. Zahlst Du den Preis, um Dich und Deine Familie zu retten?

Black Desert (Pearl Abyss): Black Desert ist ein revolutionäres MMORPG mit intensiven Kämpfen, mächtigen Fähigkeiten und einer riesigen offenen Welt. Erlege Monster, Untote und Götter oder entspanne beim Bauen, Angeln und Kochen.

Crackdown 3 (exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC): Crackdown 3 ist ein absolutes Action-Highlight und wird im Februar 2019 veröffentlicht. Als Agent mit Superkräften bekämpfst Du die Kriminalität in einer Welt voller Chaos und Zerstörung. Crackdown 3 wurde von den Microsoft Studios in Zusammenarbeit mit Sumo Digital und Elbow Rocket entwickelt. Das Spiel bietet einen Koop-Chaos-Modus, einzigartigen Humor, explosives Gameplay und den brandneuen Cloud-basierten Multiplayer-Modus** Wrecking Zone, in dem es um größtmögliche Zerstörung geht. Powered by Microsoft Cloud – weltweit verfügbar ab Februar 2019.

Cuphead: The Delicious Last Course (Studio MDHR): Im neuen Cuphead DLC The Delicious Last Course werden Cuphead und Mugman von Ms. Chalice unterstützt. Mit neuen Waffen, neuen Verführungen und neuen Fähigkeiten nimmst Du es mit riesigen Bossen auf, um Chefkoch Saltbaker in Cuphead’s letzter Herausforderung unterstützen.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red): Cyberpunk 2077 ist ein story-basierendes, Open World RPG in einer gefährlichen Metropole der Zukunft – Night City. Du spielst als V, einem Söldner auf dem Vormarsch, der seinen ersten richtigen Fall bekommen hat. In einer Welt voller Cyber-Kämpfern, technisch versierten Netrunners und Lifehackern beginnst Du Deinen Weg eine Legende zu werden.

Devil May Cry 5 (CAPCOM): Die legendäre Action-Serie kommt im Frühling 2019 mit originellen Charakteren und geladener Action auf Xbox One X. Seit die Legion der Hölle in die reale Welt eingetreten ist, sind einige Jahre vergangen. Eine neue dämonische Invasion hat begonnen und die letzte Hoffnung der Menschheit liegt in den Händen der drei einsamen Dämonenjäger – jeder von ihnen bietet eine völlig neue Spielweise. Gemeinsam durch das Schicksal verbunden, werden diese Dämonenjäger ihren eigenen Dämonen besiegen, um zu Überleben. Sei gespannt auf dieses Action-Feuerwerk der Superlative und trete dem Teufel höchstpersönlich gegenüber.

Dying Light 2 (Techland): Der zweite Teil des Open-World Phänomens Dying Light 2 wirft Dich in die postapokalyptische Welt eines modernen dunklen Zeitalters. Mit Hilfe Deiner Parkour- und Kampf-Fähigkeiten stürzt Du Dich in ein Abenteuer, in dem du eins mit der Dunkelheit wirst.

Fallout 76 (Bethesda Game Studios) : Die preisgekrönten Entwickler von Skyrim und Fallout 4 begrüßen Dich in Fallout 76 – einem atemberaubenden Prequel und der größten Welt, die jemals im legendären Fallout-Universum geschaffen wurde. Tauche in die ungezähmte Ödnis rund um die Hügel von West Virginia ein und erlebe ein neues Abenteuer.

Forza Horizon 4 (exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC – Weltpremiere) : In Forza Horizon 4 ändert sich mit jeder neuen Saison einfach alles. Dieser heiß erwartete Nachfolger des erfolgreichen Forza Horizon 3 aus dem Jahr 2016 verspricht faszinierende Innovationen für Rennspiele. Ganz neu: dynamische Jahreszeiten in einer Shared Open World die wöchentlich wechseln. Schauplatz für den vierten Teil der Horizon-Reihe ist das wunderschöne Großbritannien vergangener Zeiten. In nativer 4K-Auflösung und HDR-Modus setzen sich Spieler das Ziel, mit 450 Autos der Horizon-Superstar zu werden. Forza Horizon 4 wird am 2. Oktober 2018 für Xbox One und Windows 10 PC veröffentlicht und steht Spielern mit dem Xbox Game Pass als Xbox Play Anywhere-Titel direkt nach der Veröffentlichung zur Verfügung.

Gears 5 (exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC – Weltpremiere) : Auf Dich wartet die größte und attraktivste Gears of War-Welt, die es jemals gab. Als Kait erkundest Du diese Welt und schlägst Dich durch riesige Areale. Ob allein oder mit Freunden im lokalen Split-Screen- beziehungsweise Online-Koop-Modus*** – jeder Modus besticht durch 4K-Ultra-HD-Auflösung mit brillantem HDR und flüssigen 60 Bildern pro Sekunde. Gears 5 erscheint 2019 für Xbox One und Windows 10 PC und steht Spielern mit dem Xbox Game Pass direkt am Veröffentlichungstag zur Verfügung.

Gears Pop! (exklusiv für iOS und Android – Weltpremiere): Mit Gears Pop! kehren die legendären Charaktere aus Gears of War im Funko Pop!-Stil zurück. Das Spiel wird in Zusammenarbeit mit Funko entwickelt und ist von den Gears of War-Vinyl-Sammelfiguren inspiriert. Die perfekte Chaoswelt für Mobilgeräte ist schon 2019 für iOS und Android erhältlich.

Gears Tactics (exklusiv für Windows 10 PC – Weltpremiere): Gears Tactics ist eine Weiterentwicklung rundenbasierter Taktikspiele und kombiniert einzigartige, atemberaubende und handfeste Action mit einer charakterorientierten Story. Auf den Spieler warten individuell anpassbare Teams, upgradefähige Waffen und epische Schlachten. Gears Tactics ist außerdem das erste Gears of War-Spiel, das speziell für PC-Spieler konzipiert wurde.

Halo Infinite (exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC – Weltpremiere) : Der Master Chief ist zurück und tritt in Halo Infinite das nächste Kapitel an. Entwickelt von 343 Industries und erstellt mit der neuen Slipspace Engine, feiert Halo Infinite seine Ankündigung auf dem Xbox E3 2018 Briefing mit einer beeindruckenden Engine-Demo. Sie bietet Dir einen Einblick in die spannende Zukunft des Halo-Franchise.

Jump Force (Bandai Namco Entertainment America INC): Die größten Helden und Bösewichte aus der 50-jährigen Geschichte von Shueishas einflussreichem japanischen Weekly Jump Manga werden in diesem Anime-Traum gegeneinander kämpfen! Mit den beliebtesten und klassischsten Manga- und Anime-Serien der Welt, darunter DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO und viele andere, treten Spieler in Arenakämpfen in bekannten Kulissen berühmter Sehenswürdigkeiten gegeneinander an – darunter der Times Square in New York City und das Matterhorn.

Just Cause 4 (Square Enix): Rogue-Agent Rico Rodriguez reist nach Solis, einer riesigen südamerikanischen Welt voller Konflikte, Unterdrückung und extremen Wetterbedingungen. Schnall Dich in Deinen Windsuit, packe Deinen voll anpassbaren Enterhaken ein und mache Dich bereit, den Donner zu entfalten!

Kingdom Hearts III (Square Enix): Kingdom Hearts III erzählt eine Geschichte über die Kraft einer Freundschaft: Sora und seine Freunde begeben sich auf ein gefährliches Abenteuer und müssen sich gegenseitig unterstützen. Kingdom Hearts spielt in einer Vielzahl von unterschiedlichen Disney-Welten und folgt der Geschichte von Sora, einem kleinen Jungen, der unter anderem von Donald und Goofy unterstützt wird.

Metro Exodus (Deep Silver) : Metro Exodus ist ein epischer, storygetriebener Ego-Shooter von 4A Games, der Kampf und Tarnung mit Erforschung und Survival-Horror kombiniert. Du erkundest die einzigartige Wildnis Russlands über weite, nicht-lineare Ebenen und folgst einer spannenden Geschichte, die sich ein ganzes Jahr über den Frühling, Sommer und Herbst bis in die Tiefen des nuklearen Winters erstreckt.

NieR: Automata – Become As Gods Edition (Square Enix): NieR: Automata ist ein revolutionäres Action-Rollenspiel in einer postapokalyptischen Welt, die von Maschinenlebensformen überrannt und von der Menschheit verlassen wird. Als Teil einer Androiden-Armee, die von Menschen geschaffen wurde, um den Planeten zurückzuerobern, kämpfst Du Dich mit einem Kollektiv aus Nahkampfwaffen und Distanzangriffen durch die mechanische Horde.

Ori and the Will of the Wisps (exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC) : Das von vielen erwartete Sequel Ori and the Will of the Wisps hat bereits sein weltweites Debüt gefeiert. Das Story-basierte Abenteuer besticht durch Oris immersive Welt, ein dynamisches Kampfsystem, spannende Gegner und herausfordernde Rätsel. Ori and the Will of the Wisps wird 2019 für Xbox One und Windows 10 PC veröffentlicht.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (exklusive Veröffentlichung für Konsole) : Für PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, das taktische Battle-Royale-Phänomen, erscheinen zwei neuen Karten: Sanhok – eine kleinere, actionreiche Karte, die von den Inseln im Südostpazifik inspiriert ist sowie eine schneebedeckte Karte, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Der neue Trailer enthüllt zusätzlich den War Mode, ein Deathmatch-ähnlicher Battle-Royale-Modus und die Weltpremiere des ballistischen Schilds, einem neuen Tool um schnellen Schutz zu finden. Die Karte Sanhok und der War Mode werden im Spätsommer 2018 auf Xbox One veröffentlicht.

Sea of Thieves (exklusiv für Xbox One**** und Windows 10 PC): Der ultimative Piraten-Spaß Sea of Thieves erhält in diesem Jahr viele zusätzliche Inhalte, die kontinuierlich erweitert werden und das Spiel noch besser machen. Cursed Sails erscheint noch im Juli und sendet Schiffe voller Skelette auf die Weltmeere. Im September kommt mit Forsaken Shores eine gänzlich neue Erweiterung hinzu. Auf Dich warten zahlreiche Gefahren, die die Fähigkeiten und Nerven der härtesten Mannschaften auf die Probe stellen. Zu jedem Update gibt es eine zeitlich begrenzte Kampagne, in der die neuen Inhalte vorgestellt werden. Sea of Thieves ist ab sofort für Xbox One und Windows 10 PC verfügbar – sowie mit einer Xbox Game Pass-Mitgliedschaft als Xbox Play Anywhere-Titel spielbar.

Sekiro™: Shadows Die Twice (Activision) : Dich erwartet ein fantastisches, dunkles und verdrehtes Abenteuer, das vom renommierten Team von FromSoftware entwickelt und von Verleger Activision veröffentlicht wird. Unter der Regie von Hidetaka Miyazaki ist Sekiro: Shadows Die Twice ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen. Der Einzelspieler-Titel versetzt Dich in die Rolle eines hartherzigen Kriegers, dessen Aufgabe es ist, seinen Meister, einen jungen Lord, zu retten und sich an seinem Erzfeind zu rächen. Sekiro: Shadows Die Twice erscheint Anfang 2019 für Xbox One. Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Session (Crea-Ture Studios): Inspiriert von der goldenen Ära des Skateboardens der frühen 90er und 2000er Jahre lernst Du was Skateboarden wirklich bedeutet: ein unglaublicher Sport, in dem es ausschließlich auf Kreativität ankommt und Erfolg nur durch Ausdauer, harte Arbeit und ein bisschen Wahnsinn möglich ist.

Shadow of the Tomb Raider (Square Enix): Erlebe Lara Crofts entscheidenden Moment, in dem die weltbekannte Heldin zu Tomb Raider wird! In Shadow of the Tomb Raider muss Lara einen tödlichen Dschungel meistern, schreckliche Gräber überwinden und ihre dunkelste Stunde durchstehen. Während Lara alles tut, um die Welt vor einer Maya-Apokalypse zu retten, wird sie schließlich die Figur, zu der sie bestimmt ist…

Tales of Vesperia: Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment America Inc): Tales of Vesperia: Definitive Edition feiert in diesem Winter seinen zehnten Geburtstag mit neuen, spielbaren Charakteren, Events und weiteren zusätzlichen Inhalten, die außerhalb Japans nie veröffentlicht wurden. Folge Yuri Lowell, einem ehemaligen kaiserlichen Ritter, während er sich mit einer bunten Gruppe von Figuren aus Terca Lumireis anfreundet und sich inmitten einer Geschichte wiederfindet, in der die Zerstörung des gesamten Planeten droht.

The awesome Adventures of Captain Spirit (SQUARE ENIX): Hast du jemals davon geträumt, ein Superheld zu sein? Triff Chris, einen kreativen und phantasievollen 10-jährigen Jungen, der mit fantastischen Abenteuern der Realität entflieht – als Awesome Captain Spirit! Kehre in Deine Kindheit zurück und erlebe eine rührende und herzerwärmende Erzählung von den Regisseuren und Entwicklern hinter dem preisgekrönten BAFTA-Titel Life is Strange. The Awesome Adventures of Captain Spirit ist eine originelle Geschichte aus dem Life is Strange Universum, die zusätzlich Links zu der brandneuen Geschichte und den Charakteren von Life is Strange 2 enthält.

Tom Clancy’s The Division 2 (Ubisoft): Entwickelt von Ubisoft Massive und denselben Teams, die Tom Clancy’s The Division® kreierten, setzt Tom Clancy’s The Division® 2 das Shooter-RPG-Erlebnis in der Open World von Washington D.C. fort. Dieses Spiel kombiniert eine Vielzahl von schönen, ikonischen und realistischen Umgebungen, in denen der Spieler die Spiel-typischen Bau-Mechaniken, abwechlungsreiche RPG-Systeme und bahnbrechende Action erlebt. Spiele alleine oder zusammen mit einem Team von bis zu vier Spielern, um verschiedene Aufgaben zu absolvieren; von der Hauptkampagne über PvP-Spiele bis hin zur Dunklen Zone – wo alles passieren kann.

Tunika (Finji): Tunika ist ein Action-Abenteuer über einen kleinen Fuchs in einer großen Welt. Begebe Dich auf eine abenteuerliche Suche nach einem geheimnisvollen Ort und erforsche antike Ruinen, kämpfe gegen Monster und lüfte mysteriöse Geheimnisse. Die Welt ist groß und unheimlich – also sei tapfer!

Quelle: Pressemail Xbox

Hier ist das Video zur vollständigen Präsentation.