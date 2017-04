Das „Humble THQ Nordic PlayStation Bundle“ ist jetzt erhältlich

Unterstützung von „Hand in Hand International“ und anderen Hilfsorganisationen Jeder Kauf des Bundles unterstützt „Hand in Hand International“, eine Hilfsorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Armut durch Arbeitsplätze und Selbstständigkeit zu bekämpfen. Wie bei jedem Humble Bundle könnt ihr entscheiden, wie viel ihr bezahlen möchtet, wobei höhere Einstufungen mehr Spiele freischalten. Außerdem könnt ihr die Summe selbst einteilen und entscheiden, wie viel THQ Nordic, die Entwickler, Hand in Hand International oder eine der anderen 30.000 Hilfsorganisationen aus der Datenbank von Humble Bundle, erhalten.



Nachdem alles organisiert und eingeleitet wurde, fing THQ Nordic merkwürdige Signale von einer unbekannten Quelle auf. Die „Person“ hinter diesen Signalen, hinterließ eine bizarre Videobotschaft, konnte aber nicht mehr kontakiert werden. Das Unternehmen vermutet als Quelle ein bestimmtes UFO-fliegendes, Analproben-schwingendes, Perücken-tragendes Alien, das auf der Mission ist, der Menschheit das Gehirn zu waschen und sie danach zu töten. Anschauen auf eigene Gefahr: https://youtu.be/Yl0b8qVzs7Y Obligatorische Zitate von unserer Seite „Es ist ein Deal, es ist ein Schnäppchen, es ist die Aktion des Jahrhunderts. Es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle Parteien, die involviert sind, was heutzutage zu einer wahren Seltenheit geworden ist. Ich möchte hiermit vorab meinen aufrichtigen Dank an alle bekunden, die sich ein Bundle schnappen … ihr seid großartig.“ – Philipp Brock, PR & Marketing Director bei THQ Nordic „KAUFT. UNSERE. SPIELE.“ – Cryptosporidium 137, Propaganda- und „Fake News“-Experte