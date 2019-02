Darksiders – Warmastered Edition erscheint bald für Nintendo Switch

Vor wenigen Tagen verkündete THQ Nordic wieder einmal das Ende der Welt „wie wir sie kennen“. Natürlich kann das nur eines bedeuten, nämlich: Darksiders. Denn am 2. April wird die Warmastered Edition für die Nintendo Switch erscheinen.

„April 2nd is the planned release date for the End of the World as we know it. A world without Darksiders on Nintendo Switch.“

Wer Krieg, den ersten Reiter der Apokalypse endlich auch auf der Nintendo-Heimkonsole erleben möchte, muss also nicht mehr lange warten. Die Darksiders Warmastered Edition wird sowohl digital als auch im Einzelhandel zum Preis von 29,99€ erhältlich sein.

Der Trailer verleiht einen ersten Eindruck: