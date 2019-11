Darksiders Genesis steht in den Startlöchern – Release, Preisvergleich uvm.

Das vierte Spiel im Darksiders-Universum vom Publisher THQ Nordic erscheint am 05.12.2019 für PC und am 25.01.2019 für PS4 und Xbox One. Grund genug einen Blick auf die wichtigsten Informationen des Spiels zu werfen. Darksiders Genesis ist kein Vollpreistitel und ist besonders in Form eines Keys besonders günstig zu haben. Es empfiehlt sich dazu einen Blick in den Preisvergleich zu werfen.

Im Zentrum steht dieses Mal ganz klar der kooperative Modus, in dem man die beiden Charaktere Strife und War durch die vielen Dungeons jagen muss. Zeitlich spielt der Titel sogar noch vor dem ersten Teil der Reihe, soll aber ähnliche Qualitäten bieten.

Zu zweit macht’s einfach mehr Spaß!

Die handgemachten Dungeons lassen sich am besten im Splitscreen-Modus erkunden. Hier gibt es jede Menge zu entdecken und zu verkloppen. Besonders ist, dass es kein Tethering gibt. Es teleportiert sich also nicht ein Charakter zum jeweils anderen, wenn dieser zu weit weg ist. Beide Spiele können unabhängig voneinander die Welt erkunden und das ist sogar nötig. Während ein Spieler einen Hebel betätigt, sammelt der andere mächtige Beute ein. Manchmal ist es sogar nötig in vorherige Bereiche zurückzukehren, um einen Geheimgang freizuschalten und sich dort erneut umzuschauen. Dadurch ist es auch äußerst motivierend das Spiel doch noch einmal nach ein paar Jahren anzufassen.

Variationen durch Kreaturenkerne

In Darksiders Genesis unterscheidet man zwischen großen und kleinen Kreaturenkernen, die euch unterschiedlich nützen. Die kleinen Kreaturenkerne benutzt ihr zum aufleveln und bekommt meistens auch einen Bonus für die Kreaturenart, von der ihr den Kern habt. Je öfter ihr gegen eine Kreatur eines Typs gekämpft habt, desto leichter wird es also in der Regel. Die großen Kreaturenkerne sind ausschlaggebend für die Art und Weise wie sich Strife und War im Kampf verhalten. Bestimmte Effekte durch die großen Kerne können dann das Spiel ganz neu bestimmen, was den Wiederspielwert nochmal erhöht.

Systemanforderungen

Mindestanforderung

CPU: AMD FX-8320 (3.5 GHz) / Intel i5-4690K (3.5 GHz) or better

RAM: 4 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960

DX: Version 11

Store: 15 GB available space

Empfohlen

CPU: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) or better

RAM: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060

DX: Version 11

Store: 15 GB available space