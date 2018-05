Dark Souls – Remastered: Öffentlicher Netzwerktest

Namco Bandai hat zusammen mit From Software einen öffentlichen Netzwerktest zu Dark Souls – Remastered angekündigt. Dieser wird im westlichen Raum am 11. und 12. Mai auf Playstation 4 und Xbox One stattfinden. Zwischen 18:00 und 23:59 (deutscher Zeit) können Konsolenspieler jeweils am Test teilnehmen. Der Download für den benötigten Test-Client soll ca. 3 Gigabyte groß sein.

Ursprünglich war der Netzwerktest auch für die Nintendo Switch Konsole geplant, wurde nun aber kurzfristig verschoben. Für Playstation 4, Xbox One und PC wird Dark Souls – Remastered am 25. Mai erscheinen. Die Nintendo Switch Version soll im laufe des Sommers diesen Jahres nachgereicht werden.

Quelle: Gematsu