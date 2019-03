Daedalic kündigt Echtzeit-Strategiespiel A Year Of Rain an

Das Entwicklerstudio Daedalic Entertainment hat heute das Echtzeit-Strategiespiel A Year Of Rain angekündigt. Das Spiel hat einen starken Helden-Fokus, einen umfangreichen Story-Modus und legt den Schwerpunkt auf Teamplay. A Year Of Rain wird komplett in Hamburg entwickelt und erscheint 2019 im Early Access für den PC.

Das Team-RTS A Year Of Rain verbindet klassische Elemente des Echtzeitstrategie-Genres mit einem starken Fokus auf Helden-Einheiten. Dabei sind sowohl die Koop-Kampagnen als auch weitere Online- und Offline-Spielmodi auf Teams aus zwei Spielern ausgelegt. Der klassische 2vs2-Modus „Skirmish“ wurde von Grund auf für kompetitive Matches entwickelt. In „Against All Odds“, einem für das Genre neu entworfenen Spielmodus, müssen sich zwei einzelne Helden gegen zwei ganze Armeen behaupten, die volle Kontrolle über Gebäude und Einheiten haben.

Der Spieler kann eine der drei konkurrierenden Fraktionen wählen und danach in den beliebten Gameplay-Mix aus Basis-Bau, Ressourcen sammeln und Truppenaufbau eintauchen. Durch Forschung weiterentwickelte Gebäude und Einheiten erhöhen Effizienz und Schlagkraft. Mit einer sorgsam zusammengestellten Armee und einem der legendären Helden an deren Spitze, zieht der Spieler in die Schlacht – entweder für das noble Haus Rupah, die Wilden Nomaden oder die Rastlosen Untoten. Ein erbitterter Kampf beginnt.

„A Year Of Rain ist eine unserer größten Eigenentwicklungen und ein Schritt in Richtung eSport. Wir sind uns der komplexen Herausforderungen bewusst, die das Genre mit sich bringt. Ich bin stolz darauf, dieses Wunschprojekt unseres Entwicklerteams begleiten zu dürfen“, sagt Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic.

Features:

Komplexes Echtzeit-Strategiespiel

Umfangreiche Koop- und PvP-Modi

Einzigartige Helden mit individuellen Fähigkeiten und Talenten

Drei Fraktionen: Haus Rupah, die Wilden Nomaden und die Rastlosen Untoten

eSports-ready zum Launch, inklusive Liga-System, kompetitiver Seasons, Leaderboards, Beobachter-Modus, Replays und mehr

Soundtrack von Neal Acree (u.A. StarCraft II und World of Warcraft)

Mit deutscher und englischer Sprachausgabe, sowie Texten in allen gängigen Sprachen.

A Year Of Rain erscheint noch 2019 für PC im Early Access mit einer ersten Kampagne sowie diversen Multiplayer-Modi. In der Folgezeit wird das Spiel kontinuierlich angepasst und um zusätzliche Features, neue Inhalte und mehr ergänzt.