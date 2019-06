Cyberpunk 2077 — Veröffentlichungstermin, Vorbestellungen, neuer Trailer!

CD PROJEKT RED enthüllt brandneue Details zu Cyberpunk 2077, dem kommenden Spiel des Entwicklungsstudios. Ab heute kann der Titel zudem vorbestellt werden.

Cyberpunk 2077, das kommende Open-WorldAction-Adventure der Schöpfer von The Witcher 3: Wild Hunt erscheint am 16. April 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Collector’s Edition des Spiels ist nun ebenfalls vorbestellbar und wird mit einer Reihe hochwertiger Sammlerstücke geliefert. Dazu gehören eine 25 cm große Statue, die den Protagonisten des Spiels – V – in Aktion zeigt, ein Steelbook, ein Hardcover-Artbook und mehr. Die Collector’s Edition wird in einer beeindruckenden Box geliefert, die an eines der Megabuildings erinnert, die über Night City hinausragen.

Begleitet werden der Veröffentlichungstermin und die Vorbestellnachrichten von einem filmischen Trailer, der einen tieferen Einblick in die Geschichte des Spiels bietet. Der Trailer enthüllt einen der Schlüsselcharaktere von Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand. Der legendäre Rockerboy wird von dem Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves (The MatrixTrilogie, John Wick-Serie, Johnny Mnemonic) verkörpert. Neben seinem Aussehen und seiner Stimme kommen von Reeves auch die Motion-Capture-Aufnahmen für den Charakter.

Weitere Cyberpunk 2077-Nachrichten werden auf der E3 veröffentlicht, die vom 11. bis 13. Juni in Los Angeles stattfinden wird. Die Messepräsenz des Spiels umfasst GameplayPräsentationen für Medien- und Geschäftspartner hinter verschlossenen Türen in der West Exhibit Hall sowie Präsentationen für alle E3-Besucher am Cyberpunk 2077-Stand in der South Exhibit Hall.

Quelle: CD Project Red Pressemitteilung