Cyberpunk 2077: Ego-Perspektive und Wallruns

Schenkt man polnischen Medienberichten glauben, so wird man Cyberpunk 2077 aus der Ego-Perspektive spielen. Zudem soll es Wallruns geben, was den Titel deutlich Actionreicher machen dürfte als ein klassisches Rollenspiel.

Wann der Release von Cyberpunk 2077 ansteht, ist noch ungewiss. Aktuell dürfte 2019 als realistisch gelten. Mit dem näher rückenden Termin, tauchen aber auch immer mehr Gerüchte in den Medien auf. Aktuell will das Polnische Gaming Magazin gry-online.pl erfahren haben, das Cyberpunk 2077 wohl in der Ego-Perspektive spielen wird.

Damit würde CD Projekt mit einer alten Tradition brechen, schließlich waren die Witcher Spiele alle in der Third-Person Ansicht spielbar. Ein wechsel auf ein First-Person Rollenspiel, wäre hier wirklich ein großer Schritt. Bewahrheitet sich das Wallrun Gerücht, dürfte deutlich werden wie weit sich Cyberpunk 2077 von The Witcher 3 abheben wird. Ein Vergleich mit Deus Ex wäre dann hier unumgänglich.

Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, könnten wir bereits auf der E3 erfahren. Hier soll es angeblich weitere Details zu Cyberpunk 2077 geben. Es wäre jedenfalls ein großer und Mutiger Schritt von CD Projekt, das bekannte und funktionierende The Witcher Prinzip hinter sich zu lassen.

Quelle: gry-online.pl