Crytek zeigt Tech-Demo zu Hunt: Showdown

Auf der Game Developers Conference 2018 in San Francisco, hat Crytek eine neue Tech-Demo präsentiert. Die neuen technischen Möglichkeiten der CryEngine in der Version 5.5 wurden anhand eines Beispiels an Hunt: Showdown aufgezeigt. Außerdem wurde ein neues Lizenzmodell für die hauseigene Grafik-Engine vorgestellt.

Crytek verspricht in der neuen Version, mehr als 260 Verbesserungen. So wurde das Update auf Version 5.5 in enger Zusammenarbeit mit dem Hunt: Showdown Team entwickelt. Aber auch die weltweite CryEngine-Community soll mit ihrem Feedback bei der neusten Version stärker berücksichtigt worden sein. Die Übersicht aller Neuerungen in Version 5.5 finden sich in den Release Notes.

Der Koop-Shooter Hunt: Showdown ist aktuell über Steam Early Access erhältlich. Später wird eine Umsetzung für die Playstation 4 sowie Xbox One folgen. Einen genauen Release Termin hat man bis dato nicht genannt.

