CRYORIG Frostbit M.2 Kühler und C7 RGB auf der Computex 2018

Vor der offiziellen Eröffnung der Computerfachmesse Computex 2018, präsentiert der Cooling-Innovator CRYORIG seinen neuen M.2 Kühler sowie den mit RGB-Beleuchtung bestückten C7 RGB CPU-Kühler der Öffentlichkeit. CRYORIG’s Frostbit ist nicht nur der branchenerste M.2 NVMe SSD Nachrüstkühler mit zwei Heatpipes, er bietet auch die Möglichkeit die zweite Heatpipe samt dem großen Kühlkörper flexibel auszurichten. Der neue C7 RGB basiert auf dem vielfach ausgezeichneten C7 ITX-CPU-Kühler, wird jedoch mit einem speziellen 92-mm-Axiallüfter mit 12-Volt RGB-Beleuchtung ausgestattet. Beide Produkte werden auf CRYORIG’s Computex-Messestand in der Nangang Messehalle am Stand I0527 ausgestellt.

Der Frostbit ist der erste M.2 Kühler zum Nachrüsten, der die Heatpipe-Technologie konsequent umsetzt. Seine auf einander gestapelten Heatpipes arbeiten zusammenwirkend und formen dadurch eine massive Wärmeabgabefläche. Die erste Heatpipe ist mit einer Stärke von nur 1-Millimeter ultradünn und leitet die Abwärme der Komponenten zum primären Heat-Spreader. Die sekundäre Heatpipe setzt hier an und leitet die Abwärme an den großen Kühlkörper weiter. Der Kühlkörper des Frostbit kann flexibel ausgerichtet werden, um in jede PC-Konfiguration zu passen. Dabei hat man die Möglichkeit den Winkel der sekundären Heatpipe per Hand in eine der beiden Richtungen zu verändern, um Kollisionen mit der Grafikkarte oder einem großen CPU-Kühler zu vermeiden.

Der C7 RGB nutzt die Architektur des C7, der zu den besten ITX-CPU-Kühlern auf dem Markt zählt und kombiniert diese mit einer 12-Volt RGB-Beleuchtung. Dank seines Top-Flow-Aufbaus, bildet der C7 RGB bei eingeschalteter Beleuchtung den Blickfang im Herzen des ITX-Systems. Das RGB-Beleuchtungssystem des C7 RGB ist in dem 92 mm PWM-Lüfter integriert und setzt auf den 12 V RGB-Standard auf. Für den Betrieb muss der Lüfter-RGB-Anschluss entweder am entsprechenden 12 Volt Port auf dem Mainboard oder einem anderen 12 Volt RGB-Controller angeschlossen werden. Damit unterstützt der C7 RGB alle gängigen 12 Volt-RGB-Controller und Mainboards.

Der Frostbit und C7 RGB sowie weitere bald erscheinende CRYORIG Produkte werden bei der Computex 2018 in der Nangang Messehalle am Stand I0527 vom 5. bis 9. Juni ausgestellt.

Frostbit Spezifikationen Maße (L x B x H) 72 x 26,3 x 57 mm Gewicht 56 g Heatpipes 1 x 6 mm Kupfer-Heatpipes, 1 x 1 mm ultradünne Heatpipe Lamellen T = 0,4 mm; Abstand = 2,4 mm Lammelenzahl 19 x 2 = 32 Stück TDP: 12 W

C7 RGB Spezifikationen Maße (L x B x H) 97 x 97 x 47 mm Gewicht (mit Lüfter) 357 g Heatpipes 6 mm Kupfer-Heatpipes, 4 Stück Lamellen T = 0,4 mm; Abstand = 1,2 mm Lammelenzahl 57 Stück TDP: 100 W