Crossout – Update 0.7.2. bringt Brawl Modus und mehr

Für den post-apokalyptische Multiplayertitel Crossout (hier unser Test) stehen mit dem heute erschienenen Update 0.7.2. einige Änderungen ins Haus der gepanzerten Boliden. Alle wichtigen Neuerungen haben wir hier zusammengefasst.

Neben organisierten Clan Wars bringt das Update 0.7.2. auch einen Brawl Modus mit sich. Außerdem wird für den PC zukünftig auch Nvidias HBAO+ unterstützt, was für eine bessere Darstellung aller Schatten sorgen soll.

Alle Inhalte des Updates haben Gaijin Entertainment und Targem Games wie folgt zusammengefasst:

NEUER BRAWL „BIG BLACK SCORPION“

Crossout’s neuester Brawl (alle Spielmodi abseits der regulären Gefechte) heißt ‘Big Black Scorpions’ und er wird euch sprichwörtlich im Rechteck springen lassen – und das nicht nur wegen einer möglichen Angst vor Spinnengetier! In diesem Battle-Royale-Spielmodus zieht ihr auf dem Black Scorpion ins Gefecht, einem schnellen und wendigen Buggy, der mit dem mächtigen Pulsbeschleuniger Scorpion ausgestattet ist. Dieses im höchsten Maße zerstörerische Relikt kann einen anderen Black Scorpion mit einem einzigen Schuss zerstören. Doch seine lange Nachladezeit und die Tatsache, dass ihr mehrmals in eine Spielrunde wieder einsteigen könnt, sind nicht der einzige Grund, warum ein Sieg in diesem Spielmodus kein einfaches Unterfangen ist. Jeder Black Scorpion ist mit einem Satz vertikaler Schubdüsen ausgestattet, die dem Fahrzeug ungekannte – und nahezu unberechenbare – Mobilität auf dem Spielfeld ermöglichen. Akrobatische Überlebende, die ihre Gegner in diesem Modus schlagen, gewinnen Container mit wertvollen Belohnungen und können Fragmente besonderer Fahrzeugteile erhalten.

CLAN WARS

Clan Wars (oder Clan-Kriege) sind Crossouts primärer Spielmodus für organisierte, wettbewerbsorientierte Spieler. Um teilzunehmen gründen oder schließt ihr euch einem Clan an und wählt dann die mächtigsten Krieger aus eurer Mitte aus, die ihr auf den ämpften Schlachtfeldern der Erde repräsentieren sollt. Je nach wöchentlicher Leistung in den Gefechten erhaltet ihr der erfolgreichsten Clans ihren rechtmäßigen Anteil der höchst seltenen Ressource Uran. Damit können einige der stärksten Gegenstände des Spiels hergestellt werden, wie der Flammenwerfer. Entsprechend begehrt ist Uranerz daher als Handelsware auf dem spielinternen Markt.

FLAGGENTRÄGER, NEUER SCHAUPLATZ „TWO TURRETS“

Seid ihr ein Lunatic und stolz darauf? Patriotische Bewohner der Ödlande können ihre Fahrzeuge nun mit einer Flagge ihrer Fraktion bestücken, um ihre Fraktionszugehörigkeit Freund und Feind auf dem Schlachtfeld mitzuteilen. Dabei dienen sie als Quelle der Inspiration für ihre Waffenbrüder gleicher Fraktion und nicht nur der Flaggenträger, sondern alle Fraktionsmitglieder des Teams erhalten einen erhöhten Reputationsbonus nach dem Gefecht. Eine gewöhnliche und eine seltene Flagge stehen zur Auswahl, wobei letztgenannte einen erhöhten Bonus bereitstellt.

Ebenfalls neu ist der Schauplatz ‘Two Turrets’, der exklusiv im Modus ‘Frachtgutrennen’ zum Einsatz kommt. Namensgeber dieses Schauplatzes sind zwei unheimliche Felsspitzen, die bereits vor der Katastrophe Besucher variabler Geisteszustände angelockt haben. Die heutigen “Touristen” sind jedoch so gefährlich wie nie und suchen die dortigen Militärwracks nach wertvoller Beute und Schrott ab.