Creative revolutioniert erneut Soundkarten mit Sound Blaster AE-9 und Sound Blaster AE-7

Creative Technology Ltd führt sein Erbe revolutionärer Audio-Geräte mit der Einführung seiner fortschrittlichsten PCI-E Soundkarten fort – die Sound Blaster AE-9 und Sound Blaster AE-7. Nur mit den besten Premium-Komponenten gebaut und mit den neuesten Technologien von Creative komplementiert, werden diese Soundkarten angefertigt, um einen neuen Leistungsstandard für die ultimative PC-Unterhaltung zu bieten.

So un d Blaster: 30 Jahre Audio-Revolution

Bis 1989 waren die einzigen Sounds, die aus dem PC kamen, einfache Piep-Geräusche. Im selben Jahr wurde Sound Blaster geboren und PC-Audio hat sich grundlegend verändert. Seitdem wurden über 400 Millionen Sound Blaster verkauft und die Marke Sound Blaster ist ein Synonym für den Begriff ‘Soundkarte’ und hochqualitatives PC-Audio geworden – allen voran fürs Gaming, sowie für Filme und Musik.

Mit Erfahrung und Expertise von über drei Jahrzehnten an Audio-Innovation, hat Sound Blaster sich und die Entwicklung der digitalen Audio-Processing-Technologien immer wieder neu erfunden. Jede Innovation definiert erneut, was die ultimative Audio-Erfahrung bedeutet. Beispielsweise als die Entwicklung über den PC hinausging und externe Soundkarten erschienen, die für Gaming-Plattformen und Konsolen benutzt werden konnten.

„Die Sound Blaster-Philosophie ist einfach, aber anspruchsvoll. Mit jedem neuen Produkt wollen wir Neuland in vier wichtigen Bereichen betreten: Technologie, Leistung, Funktion und Plattform. In unserem 30. Jahr werden wir noch größere Schritte als jemals zuvor gehen und die Sound Blaster Erfahrung neu definieren. Die AE-Serie, die unseren größten Sprung der PCI-E Soundkarten Innovationen darstellt, ist dabei erst der Anfang. Im Laufe des Quartals werden wir unsere neuesten Multi-Channel externe Soundkarten der ‘X’-Serie veröffentlichen. Es wird das erste Sound Blaster Produkt mit Super X-Fi sein – unsere bahnbrechende und ausgezeichnete Kopfhörer-Holografie-Technologie. Und im nächsten Quartal werden wir unsere neuesten Produkte unter dem ‘G’-Banner veröffentlichen – Gaming-fokussierte Soundkarten mit besserer Konsolen-Kompatibilität und so einfach in der Anwendung wie noch nie. Einfach ausgedrückt: Sound Blaster macht großartigen Sound und wird ihn immer großartiger machen,” sagte Sim Wong Hoo, CEO von Creative.

Sound Blaster AE-9: Produkt der Extraklasse

Sound Blaster AE-9 ist Creatives Flaggschiff PCI-E Soundkarte und liefert mehr als sie verspricht, um die Bedürfnisse von Pro-Gamern und Audiophilen gleichermaßen zu befriedigen. Sie nutzt hochwertige Komponenten, wie den ESS 9038 SABRE-Oberklassen-Referenz DAC der bis zu 129 dB DNR, mit PCM 32-bit 384 kHz Sampling und DSD64 Playback von verlustfreiem Audio mit ultra-niedriger Verzerrung und Jitter-Eliminierung. Sie besitzt zudem Nichicon-Gold-Kondensatoren, WIMA Film/Folien-Audio Kondensatoren und austauschbare OP-Verstärker.

Was die Sound Blaster AE-9 aber wirklich von der Konkurrenz abhebt ist die CleanLine-Technologie, ein neuer Durchbruch im Filtern des Mikrofon-Pfads für klare und unkomprimierte Stimmen-Kommunikation. Die neue Technologie besitzt eigens-entworfene Schaltkreise und Komponenten, die Spannungsprobleme beseitigen und unliebsame Geräusche isolieren, die durch die Energieversorgung von Hochleistungs-Grafikkarten entstehen. Die Sound Blaster AE-9 ist die erste Soundkarte, die so eine Technologie in ihren Kern integriert, wodurch Nutzer keinen Desktop-Mixer benötigen und trotzdem dieselben Vorteile genießen können.

Sound Blaster AE-7: Nächste an der Reihe, Trotzdem ein Audio-Biest

Sie mag ein bisschen ‘weniger’ Spezifikationen im Vergleich zur Sound Blaster AE-9 haben, aber die Sound Blaster AE-7 ist für sich genommen ebenfalls eine mächtige Soundkarte, dank eines Hi-Res ESS SABRE-Oberklasse 9018 DAC der bis zu 127 dB DNR mit 32-bit 384 kHz Sampling und DSD64 Playback besitzt. Audio-Klarheit ist oberste Priorität mit einem THD von 0.0001%, was ein Upgrade gegenüber des Vorgängers Sound Blaster AE-5 und der Konkurrenz darstellt. Mit ihrem Preis besitzt die Sound Blaster AE-7 ein exzellentes Preis/Leistungsverhältnis.

Gemeinsamkeiten der Sound Blaster AE-9 und Sound Blaster AE-7

Die beste Sound Blaster Verarbeitung aller Zeiten

Genießt das gesamte Spektrum der Sound Blaster Audio-Anpassung und erweiterten Audio-Realismus mit immersiven 5.1 und 7.1 Surround Virtualisierung zusammen mit Dolby Digital Live Kodierung und DTS Connect Kodierung.

Preisgekrönte Kopfhörer-Verstärkung

Der auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene und preisgekrönte diskrete Xamp Kopfhörer-Verstärker mit Push-Pull Design stellt sicher, dass jeder Audio-Kanal individuell verstärkt wird, um ein komplett neues Level von makelloser Audio-Wiedergabegetreue in einem authentischen, unveränderten, sowie verlustfreien Modell zu bieten.

Komplett neues Audio Control Module (ACM)

Beide Soundkarten besitzen eingebaute ACMs mit Benutzerfreundlichkeit im Hinterkopf. Sound Blaster AE-9s ACM fällt wegen seines Displays für direkte und einfache Lautstärkekontrolle, sowie einem Kopfhörer-Sortier-Knopf, der verschiedene Kopfhörer-Impedanz unterstützt, einem multifunktionellen Mikrofon-Input mit +48V Phantom-Leistung und einem eingebauten Verstärker, auf.

Neues und optimiertes Software Interface

Die neu entworfene Sound Blaster Command Software besitzt ein umgearbeitetes benutzerfreundliches Interface, welches Creatives unverkennbare Sound Blaster Akkustik-Engine besitzt, damit man mehr Audio-Steuerungsmöglichkeiten mit weniger Klicks hat.

Upgrade Promo für Sound Blaster-Nutzer

Als Zeichen der Dankbarkeit für die Unterstützung der letzten 30 Jahre bietet Creative ein exklusives Angebot für Fans an – die Möglichkeit ihre alten Soundkarten mit einem attraktiven 15% Rabatt auf die neuesten Sound Blaster Produkte upzugraden. Dieses Angebot gilt für alle bis Ende des Jahres erscheinenden Sound Blaster Produkte. Für weitere Informationen besucht creative.com/upgradeyouraudio.

Preis und Verfügbarkeit

Sound Blaster AE-9 (Vorbestellung) und Sound Blaster AE-7 kosten jeweils 339.99€ und 229.99€ und sind auf Creative.com erhältlich.

Für mehr Informationen besucht creative.com/sbae-9 und creative.com/sbae7.