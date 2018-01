Creative Pebble: Elegante Design-Lautsprecher für den Schreibtisch

In der Form eines glatten Kieselsteins, wie sie sich in japanischen Steingärten finden, nehmen die kugeligen Lautsprecher Design-Inspirationen von Elementen der Zen-Architektur auf und können sich mühelos in modernen Wohnräumen und Büros von heute sehen lassen.

Mit ihrer um 45° geneigten, speziell abgestimmten Fernfeld-Treiberlösung, die zudem nach hinten gerichtete passive Strahler einsetzt, liefern Pebble-Systeme eine persönliche Hörerfahrung, die für Lautsprecher dieser Größe durch ihren Detailgrad und ihre Tiefe besticht.

Pebbles lassen sich mühelos an PCs und Laptops betreiben und beziehen ihren Strom über ein USB-Kabel – ohne den Bedarf für einen Netzadapter. Die Lautstärke der Pebbles lässt sich leicht am Regler vorn am rechten Lautsprecher einstellen. Die Lautsprecher sind in reinem Weiß und sattem Schwarz erhältlich.



Technische Daten

Abmessungen: 11,4cm-Kugel

Treiber: 2 x 2” Vollspektrum-Treiber mit 2 x 4,5“ x 3,5“ passiven elliptischen Strahlern

Ausgangsleistung: 2,2 W RMS pro Kanal

Rauschabstand: 86 dB

Frequenzumfang: 50 Hz bis 20 kHz

Preise und Verfügbarkeit

Der Creative Pebble ist ab sofort zum Preis von 24,99 EUR auf Creative.com erhältlich.