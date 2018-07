CosDay – Conbuch für CosDay 2018 Online!

Der Veranstalter CosDay hat vor kurzem den Programmplan für das kommende Event am Wochenende veröffentlicht. Vom 21. – 22. Juli versammeln sich abermals Otakus aus ganz Deutschland am Saalbau der Nordweststadt in Frankfurt am Main. Unter dem Namen CosDay² bietet die Veranstaltung allerlei Workshops, Bring and Buy Shops, Bühnenprogramm, Talentwettbewerbe und vieles mehr! Ein paar Tipps, was ihr keinesfalls verpassen solltet, haben wir im folgenden Beitrag aufgelistet.

Das erwartet euch auf dem CosDay in diesem Jahr:

Samstag:

14:00 Uhr – MainStage – DCM (Deutsche Cosplay Meisterschaft)

15:15 Uhr – PublicStage – CosDay² Modenschau

18:00 Uhr – Workshopraum 2 – Travelling Japan

18:30 Uhr – U-Stage – Captain Future Folgen 1-3

18:45 Uhr – MainStage – DCM Siegerehrung

Sonntag:

13:30 Uhr – PublicStage – YourCosDay

13:45 Uhr – U-Stage – CosDay² Poetry Slam

15:30 Uhr – Workshopraum 1 – Facebook & Instagram für Cosplayer

16:00 Uhr – U-Stage – Nudelschlürf-Wettbewerb

Außerdem bietet das Conbuch nützliche Informationen zu den Waffen- und Con-Regeln, den Gästen und Partnern vom Cos. Dazu gehören z.B. auch Nintendo Connect, die wieder ein 3DS und Switch Treffen vor den Türen des CosDay abhalten.

Das war der CosDay² 2017!

Mehr Einsicht auf das Programm bietet das online Conbuch über diesen LINK. Das Programmheft wird am Wochenende auch vor Ort verfügbar sein!