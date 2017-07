CosDay 2017 – Informationen zum Rahmenprogramm

Schon nächstes Wochenende findet die diesjährige CosDay² Veranstaltung statt. CosDay ist ein Treffen rund um das Thema Cosplay (darum auch „Cos“ und „Day“) und allem was dazugehört. So gibt es neben den Verkleideten aus Animes und Comics auch zahlreiche Stände mit Mangas und Merchandise. Genauso gehört auch der Arcade-Raum und das StreetPass Treffen mit den Nintendo-Stationen dazu, an denen man zocken kann. Doch da ist noch viel mehr…

In einigen Workshops bekommt ihr von professionellen Cosplayern und Youtubern Hilfe zum Einstieg in jenen Bereich. Hier lernt man das Nähen der Kleidung, die richtige Auswahl der Stoffe oder sogar das Drehen und Schneiden eines Videos. In diesem Jahr gibt es folgende Workshops:

16:00 – 17:30 Plotten, Lasern und mehr (Samstag)

Wie der Name schon verrät, geht es um das Plotten, Aufbügeln und Lasern um dem Cosplay einen professionellen Look zu geben. Mithilfe eines vektorbasierenden Zeichenprogramms beschäftigt sich der Workshop damit, Grafiken in die Realität umzusetzen.

17:45 – 19:15 Schwerelose Perückenstylings (Samstag)

Manche Frisuren der Charaktere aus Manga und Comic sind sehr ausgefallen und schwierig umzusetzen, da diese meist steil nach oben stehen oder komplexe Ansätze haben. Der Workshop zeigt dir, wie es geht! Vom Schneiden, Glätten, Kleben und Scheitel zaubern.

CosDay goes Cinema!

Da über die Jahre die Filmvorführungen immer mehr gefragt waren, wurde vor einiger Zeit eine Umfrage gestartet. CosDay Besucher sollten entscheiden, welche Filme dieses Jahr auf der U-Stage gezeigt werden sollen. Diese Zwei haben es geschafft!

1. Slot: The Anthem of the Heart

2. Slot: Psycho Pass – The Movie

Natürlich sind wir auch dieses Jahr wieder dabei und werden euch vom CosDay² berichten.

Der CosDay² findet vom 15. – 16. Juli statt. Der Online-Ticket Shop ist schon geschlossen. Vor Ort wird es noch Karten geben. Die Tageskarte für Samstag kostet 22€, die Sonntag Tageskarte kostet 17€ und die Karte für beide Tage kostet 27€.